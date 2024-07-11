Güzelliğine Aldanıp Sakın Koparmayın: Cezası 387 bin 141 TL!

Ardahan'da yetişiyor, güzelliği ile büyülüyor. Endemik bir tür olan Kafkas zambağı, sürekli kontrol ediliyor. Ardahan'da yetişen Kafkas zambağını koparana 387 bin 141 lira cezai işlem uygulanıyor.

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Güzelliğine Aldanıp Sakın Koparmayın: Cezası 387 bin 141 TL!

Ardahan’ın Posof ilçesinde endemik bir tür olan Kafkas zambağını koparana 387 bin 141 lira para cezası kesilecek. Posof'un kuzey yamaçlarında yetişen Kafkas zambakları Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri tarafından koruma altında tutuluyor ve sürekli kontrol ediliyor.

Güzelliğine Aldanıp Sakın Koparmayın: Cezası 387 bin 141 TL! - Resim : 1

ARDAHAN'DA YETİŞEN GÜZELLİĞİN NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Posof’un Doğal güzelliklerine bir başka güzellik katan Kafkas zambağını koparanlara, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca 387 bin 141 lira idari ceza uygulanıyor.

Güzelliğine Aldanıp Sakın Koparmayın: Cezası 387 bin 141 TL! - Resim : 2

Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan endemik bitki türü Kafkas zambakları yaz aylarında çiçek açıyor. Her yıl Haziran sonu ve Ağustos ortalarına kadar Ardahan’ın Posof ilçesini çevreleyen dağların eteklerinde kendini gösteren endemik bitki türü Kafkas zambağı bu yıl yeniden çiçek açtı.

Kafkas zambağının Posof'un kuzey bölgelerinde yetiştiğini söyleyen Serhat Soylu, "Endemik bir tür olan Kafkas zambağı, Posof’un kuzey yamaçlarında yetişir. Yaklaşık bin 500 ile 2 bin rakımları arasında kendiliğinden doğal oluşur" dedi.

Kaynak: İHA

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