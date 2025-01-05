Günlük Karı 3 Bin Lira! Koca İlçede Tek İşi Yapan O, Sadece Akşamları Çalışıyor
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yıllardır boza satışı yapan Aytaç Çelikpençe, akşam saatlerinde sokaklarda sesini duyurarak 20-25 litre boza satıyor. Fiyatı litre başına 120 TL olan boza, hem doğal içeriğiyle hem de lezzetiyle büyük ilgi görüyor. Çelikpençe, ilçede bu şekilde satış yapan tek kişi olma özelliğine sahip.
Kaynak: İHA
47 yaşındaki Aytaç Çelikpençe, 25 yıl önce başladığı bozacılığı, Yıldırım'daki bir ustasından öğrendiğini belirtiyor. Mısırdan yapılan bozanın, geleneksel tarifle her zaman aynı lezzette üretildiğini söyleyen Çelikpençe, "İlk başta Yıldırım'da satıyordum, sonra Nilüfer'e geldim. Şimdi ilçede tek olarak satıyorum ve müşterilerim beni iyi tanıyor" dedi.
Kaynak: İHA