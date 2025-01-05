Günlük Karı 3 Bin Lira! Koca İlçede Tek İşi Yapan O, Sadece Akşamları Çalışıyor

47 yaşındaki Aytaç Çelikpençe, 25 yıl önce başladığı bozacılığı, Yıldırım'daki bir ustasından öğrendiğini belirtiyor. Mısırdan yapılan bozanın, geleneksel tarifle her zaman aynı lezzette üretildiğini söyleyen Çelikpençe, "İlk başta Yıldırım'da satıyordum, sonra Nilüfer'e geldim. Şimdi ilçede tek olarak satıyorum ve müşterilerim beni iyi tanıyor" dedi.

Kaynak: İHA