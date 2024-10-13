Günlük Elektrik Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 838 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 997 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 859 bin 417 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 491 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile doğal gaz ve yüzde 13,4 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 94 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 168 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA