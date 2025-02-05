Günlerce Tartışılan Madde Sepetinde Yeni Liste! 1 Ayda 1 TL Bile Zam Gelmemişti: Bu Kez Fiyatı Yüzde 90 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2025 TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından madde sepetinde güncellemeye giderek 3 yeni ürünü sepete ekledi, 2 ürünü ise çıkardı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) fiyat endeksindeki güncelleme sonrası TÜİK ile İTO enflasyon verisi arasındaki makasın da kapandığı görüldü. Bu değişiklikler sonrası geçtiğimiz yıla damga vuran sepetteki ürünlerin fiyatı bir kez daha gündem oldu.

1 AYDA 1 LİRA BİLE ZAM GELMEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere TÜİK’in 2024 Haziran’da uzman doktor muayenesini 33 lira 69 kuruş, ev kirasını 5 bin 845 lira, yurt ücretini ise 457 lira olarak dikkate aldığı madde fiyatları tartışmaların fitilini ateşlemişti. Temmuz 2024’te ise bu rakamlardaki artışın 1 lira bile olmaması dikkat çekmişti. Ekonomim Gazetesi Yazarı Alaattin Aktaş’ın o dönem manşete taşıdığı haberde doktor muayene ücretlerinin 33,69 liradan 34,03 liraya, ev kiralarının da 6.256 liraya yükseldiği ifade edilmişti.

YÜZDE 90 ARTIŞA RAĞMEN 65 TL OLDU

Aktaş bugünkü yazısında da TÜFE’deki uzman doktor muayene ücretlerindeki yaşanan değişimi gözler önüne serdi. TÜİK verilerine göre uzman doktor muayene ücretlerine Ocak ayında yüzde 89,83 oranında zam yapıldı. Bu artış sonrası uzman doktor muayene ücretleri 65,43 TL’ye yükseldi.

“Bir aydaki yüzde 90’lık zamma bakıp karalar bağlamayın! Bu zamdan sonra uzman doktor muayene ücreti 65 lira 43 kuruş oldu. Hatta siz 100 lira verip üstü kalsın bile diyebilirsiniz” diyen Aktaş, “Geçen yıl ilk olarak haziran ayı verilerini yazdığımda uzman doktor muayene ücreti 34 lira düzeyinde dikkate alınıyordu” ifadelerini kullandı.

“HAYATIN GERÇEKLERİ İLE ÖRTÜŞMÜYOR”

Aktaş yazısının devamında şunları dile getirdi:

“Lütfen dikkat; ben uzman doktor muayene ücreti 34 lira demedim, şimdi de 65 lira demiyorum. TÜİK’in bu fiyat üstünden hesaplama yaptığını ve ilgili kalemin endeksini buna göre oluşturduğunu ya da tersinden ifade edersek, ilgili kalemin endeksinden yola çıkıldığında bu tutarın bulunduğunu söylüyorum.

Bu tutarın hiçbir şekilde hayatın gerçekleriyle örtüşmediği ortada. TÜİK’in bu hesaplamayı nasıl yaptığını da basit bir örnekle daha önce de verdim.

Varsayalım 100 hasta var ve bunların 99’u hiç ücret ödemeden devlet hastanelerinden yararlandı, 1’i ise 6.500 lira ödeyerek özel bir muayenehanede muayene oldu. 100 hastanın cebinden çıkan para 6.500 lira, her bir hastanın ödemiş olduğu varsayılan tutar da ortalama 65 lira. Mantık üç aşağı beş yukarı bu.”

TÜİK’TEN ‘SEPET’ AÇIKLAMASI

TÜİK o dönem yapılan haberler için de şu açıklamada bulunmuştu:

“Bahsi geçen yanıltıcı sonuçların bazı çevreler tarafından manipülasyon aracı olarak kabul görmesi neticesinde, bilimsel açıdan TÜFE'ye eleştiri getiremeyen ilgili çevrelerin cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair yanıltıcı beyanlarının devam ettiği müşahede edilmektedir.”

İŞTE SEPETTEKİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Kaynak: Ekonomim