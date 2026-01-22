Güneş Paneli Üreticileri Arasında Bir İlk: Kalyon PV TURQUALITY Onayı Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kalyon PV'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin lider güneş teknolojileri şirketlerinden Kalyon PV, sektöründe bir ilki daha hayata geçirerek küresel marka yolculuğunda önemli bir eşiği daha aştı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen TURQUALITY Destek Programı kapsamına alınan Kalyon PV, yüksek katma değerli üretim gücünü ve uluslararası pazarlardaki marka potansiyelini ileri taşımayı hedefliyor.

Program kapsamında Kalyon PV, tanıtım faaliyetleri, uluslararası fuarlara katılım, hedef pazarlara yönelik danışmanlık ve pazar araştırması gibi alanlarda desteklerden yararlanabilecek. Ayrıca, TURQUALITY'nin sunduğu uzun vadeli ve hedef pazar odaklı destek mekanizmalarının, şirketin küresel büyüme stratejilerine kurumsal zemin kazandırması öngörülüyor.

ULUSLARARASI PAZARLARDA YER ALACAK

Programın sunduğu hedef pazar bazlı ve uzun vadeli destek mekanizmaları, Kalyon PV'nin uluslararası pazarlarda sürdürülebilir marka olmasına katkı sağlayacak. Özellikle kurumsal altyapının güçlendirilmesi, marka yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi ve küresel rekabet gücünün artırılması, bu sürecin temel odak alanları arasında yer alıyor. Gelişim Yol Haritası Desteği ile şirketin uluslararasılaşma sürecinin sistematik, ölçülebilir ve stratejik çerçevede ilerlemesi hedefleniyor.

Yerli ve milli üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Kalyon PV, yüksek verimliliğe sahip ingot, wafer, güneş hücresi ve panel üretimi yapması, ileri teknoloji yatırımları gerçekleştirmesi ve entegre üretim altyapısıyla Türkiye'nin yanı sıra, küresel güneş enerjisi sektörünün de iddialı oyuncuları arasında yer almayı amaçlıyor. Bu bağlamda TURQUALITY, Kalyon PV'nin uluslararası pazarlarda marka bilinirliliğini artırmasına, güvenilir ve yüksek teknolojiye sahip bir Türk markası algısını pekiştirmesine olanak sağlayacak.

'EKONOMİK KALKINMAYA SOMUT KATKILAR SAĞLAYACAĞIZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon PV Genel Müdürü İhsan Kulalı, Kalyon PV olarak şirketin kurumsallaşma ve büyüme yolculuğunda ivme kazandıracak her fırsatı değerlendirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"TURQUALITY Programı'na dahil olmamız, Kalyon PV'nin kurumsal altyapısının, yönetim yetkinliklerinin ve uluslararası pazarlara yönelik büyüme stratejisinin güçlü bir temele dayandığının somut bir göstergesi. Yüksek teknolojili üretim kabiliyetimiz, sürdürülebilirlik odağımız ve yerli üretim gücümüzle, güven veren ve uzun vadeli değer yaratan bir marka olduğumuzu uluslararası arenada da göstermeyi hedefliyoruz.

Kalyon PV Genel Müdürü İhsan Kulalı

Bu program kapsamında sağlanan desteklerle, hedef pazarlardaki marka bilinirliğimizi artırmayı, yeni pazarlara giriş süreçlerimizi hızlandırmayı ve global ölçekte istikrarlı bir büyüme yakalamayı amaçlıyoruz. Kalyon PV olarak, Türkiye'yi güneş teknolojileri alanında uluslararası pazarlarda güçlü bir şekilde temsil etmeye ve TURQUALITY'nin gücüyle ülkemizin ekonomik kalkınmasına somut katkılar sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA