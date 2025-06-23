Günde 2 Çay Kaşığı Toplanıyor, Kilosu 45 Bin TL'ye Satılıyor: Ömrü 4 Yıl Uzatıyor, Değeri Altını Solluyor
Günde sadece 2 çay kaşığı kadar elde edilebiliyor, kilosu ise 45 bin TL'ye satılıyor. Kraliçe arının ömrünü 4 yıl uzatan bu eşsiz besin, insan sağlığına da sayısız fayda sağlıyor. Değeri altını bile sollayan arı sütü, dünyanın en pahalı ve en şifalı gıdaları arasında yer alıyor.
Kaynak: İHA
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kovanlarda arı sütü hasadı başladı. Kraliçe arının tek besin kaynağı olan bu değerli madde, sağlık üzerindeki sayısız faydası ve sınırlı üretimiyle dikkat çekiyor. Günlük olarak bir kovandan sadece birkaç gram elde edilebilen arı sütü, kilosu yaklaşık 45 bin TL’den alıcı buluyor.
ÖMRÜ 4 YIL UZATIYOR
Arı sütü, hem üretim zorluğu hem de etkileyici biyolojik özellikleri sayesinde dünyanın en pahalı gıdaları arasında yer alıyor. Sadece kraliçe arılar tarafından tüketilen bu özel madde, aynı genetik yapıya sahip işçi arılardan çok daha uzun yaşamalarını sağlıyor.
İşçi arılar ortalama 40 gün yaşarken, arı sütüyle beslenen kraliçeler 3 ila 4 yıl hayatta kalabiliyor. Bu durum, arı sütünün yaşam süresi üzerindeki etkisine dair dikkat çekici bir örnek olarak gösteriliyor.
SAĞLIĞA KATKISI BİLİMSEL OLARAK DA DESTEKLENİYOR
Arı sütünün bağışıklık sistemini güçlendirmesi, enerji vermesi, cilt yenilenmesine katkı sağlaması ve özellikle kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı destekleyici etkileri olduğu biliniyor. Aynı zamanda kalp ve damar sağlığı açısından da olumlu etkiler gösterdiği ifade ediliyor.
GÜNDE 2 ÇAY KAŞIĞI TOPLANIYOR DEĞERİ ALTINI SOLLUYOR
Uzun yıllar boyunca yurtdışından ithal edilen arı sütü, artık yerli üreticiler tarafından da elde ediliyor. Arıcı Engin Ekinci, bu dönemin arı sütü hasadı için en uygun zaman olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bir kovandan günde yaklaşık 2 çay kaşığı kadar arı sütü çıkarabiliyoruz. Son derece değerli bir besin ve üretimi oldukça zahmetli. Kraliçe arının ömrünü uzatan bu doğal madde, insan sağlığı için de mucizevi etkiler taşıyor. Yerli üretimle birlikte Türkiye’deki kalite de her geçen yıl artıyor."
Arı sütü, hem zengin vitamin ve mineral içeriğiyle hem de uzun ömürle ilişkilendirilmesiyle doğal ürünler arasında en dikkat çekenlerden biri olmaya devam ediyor. Şifa arayanların ve doğal destek ürünlerine yönelenlerin gözdesi haline gelen bu eşsiz madde, adeta doğanın sunduğu en özel armağanlardan biri.