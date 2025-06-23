Günde 2 Çay Kaşığı Toplanıyor, Kilosu 45 Bin TL'ye Satılıyor: Ömrü 4 Yıl Uzatıyor, Değeri Altını Solluyor

GÜNDE 2 ÇAY KAŞIĞI TOPLANIYOR DEĞERİ ALTINI SOLLUYOR

Uzun yıllar boyunca yurtdışından ithal edilen arı sütü, artık yerli üreticiler tarafından da elde ediliyor. Arıcı Engin Ekinci, bu dönemin arı sütü hasadı için en uygun zaman olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir kovandan günde yaklaşık 2 çay kaşığı kadar arı sütü çıkarabiliyoruz. Son derece değerli bir besin ve üretimi oldukça zahmetli. Kraliçe arının ömrünü uzatan bu doğal madde, insan sağlığı için de mucizevi etkiler taşıyor. Yerli üretimle birlikte Türkiye’deki kalite de her geçen yıl artıyor."