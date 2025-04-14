Günde 10 Tane Yapıyor, Tanesini 15 Bin TL'ye Satıyor! Türkiye'nin Her Yerinden Sipariş Yağıyor
Tam 60 yıldır geleneksel yöntemlerle zurna üreten Mesut Uz, günde 10 adet zurna yapıyor, tanesini 15 bin TL satıyor. Düğün sezonunun başlamasıyla Türkiye'nin her yerinden gelen siparişlere yetişmeye çalışan Uz, çırak bulamamaktan şikayetçi.
Kaynak: İHA
Gaziantep’in tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda yıllardır yankılanan zurna sesinin arkasında, 70 yaşındaki Mesut Uz’un emeği ve ustalığı var. Henüz 10 yaşındayken başladığı zurna yapımına tam 60 yıldır tutkuyla devam eden Uz, çırak bulamamaktan dertli. Zurna fiyatlarının 5 bin TL'den başlayıp 15 bin TL'ye kadar çıktığını belirten Uz, düğün sezonunun başlamasıyla Türkiye'nin her yerinden gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.
"GENÇLER BU İŞİ ÖĞRENMEK İSTEMİYOR"
Yaz aylarının gelişiyle birlikte düğün sezonunun açılması, usta Mesut Uz’un iş temposunu da artırdı. Günde ortalama 10 zurna ürettiğini söyleyen usta, "Yıllardır zurnalar ellerimden çıkıyor ama gençler bu işi öğrenmek istemiyor. Maalesef çırak yetişmiyor" diyerek mesleğin geleceği konusunda endişelerini dile getiriyor.
"ZURNALAR KAYISI AĞACINDAN YAPILIR"
Zurna yapımında kullanılan ağacın önemine dikkat çeken Mesut Uz, "Zurnayı genellikle meyve vermeyen veya kurumuş kayısı ağaçlarından yaparız. Malzemeyi genelde Malatya ve çevresinden temin ederiz. Ağaçları 2-3 yıl kuruttuktan sonra işlemeye başlıyoruz.
Önce tasarlanır, sonra şekil verilir, içi oyulur, perdeleri ayarlanır. Zurnanın baş kısmı çimşir ağacındandır, buna 'nezik' deriz. Onu da ayrıca hazırlıyoruz. Son olarak zurnaya kamış veya metem dediğimiz kısımlar takılır. Bu kısmı da müzisyen getirir, çalar ve akortları kontrol eder. Eksik veya hatalı yer varsa biz burada düzeltiriz. Sonra herkes memleketine döner, zurnasını çalar" diye anlattı.
"HALAY BİTMEZ, ZURNA DA BİTMEZ"
Düğün sezonuyla birlikte zurna siparişlerinin arttığını söyleyen Uz, Gaziantep dışından gelen taleplerin daha fazla olduğunu belirtti. "Adana, İstanbul, Kayseri, Maraş gibi şehirlerden zurna isteyen çok.
Antep zurnası özellikle halay için üretilir, diğer bölgelerdeki zurnalarla aynı değildir. Halaylar sürdükçe bizim zurna da yaşayacak ama bir gün davul susarsa, zurna da susar" diyerek kültürel müziğe olan bağlılığını dile getirdi.
BİR TANE ZURNA 15 BİN TL'YE SATILIYOR
Zurna fiyatları hakkında da bilgi veren Mesut Uz, "5 bin TL’den başlayıp 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Fiyat kullanılan ağacın kalitesi, işçiliğin inceliği ve detaylara göre değişir" ifadelerini kullandı.