Günde 10 Tane Yapıyor, Tanesini 15 Bin TL'ye Satıyor! Türkiye'nin Her Yerinden Sipariş Yağıyor

Önce tasarlanır, sonra şekil verilir, içi oyulur, perdeleri ayarlanır. Zurnanın baş kısmı çimşir ağacındandır, buna 'nezik' deriz. Onu da ayrıca hazırlıyoruz. Son olarak zurnaya kamış veya metem dediğimiz kısımlar takılır. Bu kısmı da müzisyen getirir, çalar ve akortları kontrol eder. Eksik veya hatalı yer varsa biz burada düzeltiriz. Sonra herkes memleketine döner, zurnasını çalar" diye anlattı.