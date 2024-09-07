Gümüşte Yeni Hareketlilik: En Yüksek Seviyede

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden yapılan altın ve gümüş ithalatına ilişkin veriler açıklandı. Ağustos ayında dikkat çekici bir artış yaşandı. Altın ithalatı, Temmuz ayına kıyasla yükseliş gösterirken, gümüş ithalatı ise yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Gümüşte Yeni Hareketlilik: En Yüksek Seviyede - Resim: 1

Altın ithalatı ağustos ayı verilerine bakıldığında, 7 bin 644 kg olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki ayın 6 bin 193 kg olan altın ithalatına kıyasla artış gösterse de, geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Geçen yılın Ağustos ayında altın ithalatı 21 bin 223 kg seviyesindeydi. 2024'ün ilk 8 ayı baz alındığında ise toplam altın ithalatı 79 bin 880 kg'ye ulaştı.

Kaynak: AA

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