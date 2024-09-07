Gümüşte Yeni Hareketlilik: En Yüksek Seviyede

Altın ithalatı ağustos ayı verilerine bakıldığında, 7 bin 644 kg olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki ayın 6 bin 193 kg olan altın ithalatına kıyasla artış gösterse de, geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Geçen yılın Ağustos ayında altın ithalatı 21 bin 223 kg seviyesindeydi. 2024'ün ilk 8 ayı baz alındığında ise toplam altın ithalatı 79 bin 880 kg'ye ulaştı.

Kaynak: AA