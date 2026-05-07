Gümrükte Lateks Alarmı, Malezya İthalatına Sıkı Takip

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, yerli üretim bandını koruma ve piyasadaki rekabet eşitliğini sağlama misyonu çerçevesinde Malezya’ya yönelik kritik bir adım attı. Malezya menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" (lateks iplik) ithalatında, mevcut önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik bulgular üzerine resmi soruşturma açıldı.

DAMPİNG ÖNLEMLERI DELİNDİ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"e göre, daha önce Malezya menşeli lateks iplikler için yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemlerin çeşitli yöntemlerle etkisiz bırakıldığı tespit edildi.

YERLİ ÜRETİCİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma süreci, ithalat verilerinin derinlemesine incelenmesi ve yerli üretim dalı üzerindeki etkilerin analiz edilmesini kapsayacak. Eğer soruşturma sonucunda haksız rekabetin devam ettiği kanıtlanırsa, Malezya'dan yapılan bu ürün grubuna yönelik ek mali yükümlülükler ve çok daha sıkı gümrük denetimleri getirilecek.

Kaynak: AA