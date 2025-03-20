Gülermak'tan Temettü Kararı! 2025 Planı Belli Oldu
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK), 2025 yılına ilişkin kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin açıklamasına göre, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolara göre ana ortaklığa ait net dönem kârı 3 milyar 568 milyon 707 bin 868 TL olarak gerçekleşti. Ancak, Vergi Usul Kanunu (VUK) esaslarına göre düzenlenen finansal tablolarda 431 milyon 209 bin 650 TL net dönem zararı kaydedildi.
KÂR DAĞITIMI YAPILMAYACAK
Gülermak Yönetim Kurulu, 19 Mart 2025 tarihli toplantısında, VUK esaslarına göre dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle temettü dağıtılmamasını kararlaştırdı. Bu karar, 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.
2025 YILINDA TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK
Şirket, 2025 yılı için herhangi bir temettü ödemesi yapmayacağını duyurdu.