Gülermak'tan Temettü Kararı! 2025 Planı Belli Oldu

Şirketin açıklamasına göre, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolara göre ana ortaklığa ait net dönem kârı 3 milyar 568 milyon 707 bin 868 TL olarak gerçekleşti. Ancak, Vergi Usul Kanunu (VUK) esaslarına göre düzenlenen finansal tablolarda 431 milyon 209 bin 650 TL net dönem zararı kaydedildi.