Gülermak Ağır Sanayi Halka Arz Sonuçları Açıklandı: GLRMK Kaç Lot Verecek?

Gülermak'ın halka arzı, son dönemin en büyük halka arzlarından biri olarak dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, son zamanlarda halka arza olan katılımın azaldığı gözlemlense de, katılımcı sayısının daha fazla olması durumunda yatırımcıların daha yüksek lot sayısı alma olasılığı da bulunuyor. Ancak, bu hesaplamalar kesin sonuçları yansıtmayabilir ve katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.