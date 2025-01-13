Gülermak Ağır Sanayi Halka Arz Sonuçları Açıklandı: GLRMK Kaç Lot Verecek?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK), halka arz talep toplama işlemlerini 10 Ocak Cuma günü itibarıyla tamamladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcılar, halka arz sonuçlarını merakla beklerken, şirketin sağladığı hisse dağıtımına dair detaylar da gündeme geldi.
KAÇ LOT VERİLECEK?
Gülermak'ın halka arzında, bireysel yatırımcılara toplamda 12.920.000 lot hisse ayrıldığı belirtildi. Ancak, halka arz sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı.
Katılımcı sayısına göre tahmini olarak, eğer halka arza 300 bin kişi katılırsa 43 lot, 400 bin kişi katılırsa 32 lot, 500 bin kişi katılırsa 26 lot, 750 bin kişi katılırsa 17 lot hisse verilmesi bekleniyor.
Gülermak'ın halka arzı, son dönemin en büyük halka arzlarından biri olarak dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, son zamanlarda halka arza olan katılımın azaldığı gözlemlense de, katılımcı sayısının daha fazla olması durumunda yatırımcıların daha yüksek lot sayısı alma olasılığı da bulunuyor. Ancak, bu hesaplamalar kesin sonuçları yansıtmayabilir ve katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.