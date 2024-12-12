Ne İstanbul Ne İzmir! Gayri Safi Milli Hasıla'da Dikkat Çeken Liste: 81 İlde Tek Tek Belli Oldu

Kişi başına GSYH verilerine göre Türkiye'de 2022'de en düşük rakama sahip iller olan doğu ve güneydoğu illeri, 2022/2023 kıyaslamasına göre oransal olaran en yüksek artışın yaşandığı iller oldu. Kişi başına GSYH artış hızında Şırnak yüzde 44'lük artışla zirveye otururken onu yüzde 41 ile Ağrı, yüzde 40 ile Van ve Siirt, yüzde 39 ile Kars, yüzde 38 ile Malatya izledi.

TEK DÜŞÜŞ ARTVİN’DE

2022'ye göre 2023'te kişi başına GSYH'si azalan tek il ise yüzde 2'lik düşüşle Artvin oldu. En düşük GSYH artış hızına sahip iller sırasıyla yüzde 4 ile Zonguldak, yüzde 9 ile Uşak, yüzde 11 ile Kırıkkale, yüzde 12 ile Tekirdağ ve Bayburt olarak kayıtlara geçti.

ANKARA TÜRKİYE’NİN ORTALAMASINI GEÇTİ

Türkiye ortalamasında kişi başına GSYH artış oranı yüzde 24 olurken, büyük şehirlerden Ankara yüzde 34 ile ortalamanın üzerinde, İstanbul yüzde 25 ile ortalamaya yakın, İzmir ise yüzde 16 ile ortalamanın çok altında bir büyüme sergiledi. Özellikle pandemi döneminde Bodrum, Marmaris gibi ilçelerine önemli bir göç alan Muğla'nın yüzde 24 artışla Türkiye ortalamasında kalabildiği dikkat çekti.

RAKAMSAL ARTIŞTA BAŞKENT İSTANBUL’U SOLLADI

Rakamsal olarak en yüksek kişi başına GSYH artışı ise 4 bin 736 dolar artış ile 18 bin 655 dolara ulaşan Ankara oldu. Onu 4 bin 392 dolar artışla 21 bin 741 dolara ulaşan İstanbul izledi. Kocaeli 3 bin 716 dolar artışla üçüncü, Antalya 3 bin 333 dolar artışla dördüncü, Yalova 2 bin 928 dolar artışla beşinci ve Tunceli 2 bin 682 dolar artışla altıncı en yüksek kişi başı GSYH yaşayan iller oldu.