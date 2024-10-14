GSS Prim Borcu Olanlar Ecel Terleri Dökecek: Hemen e-Devlet'ten Kontrol Edin!

GSS BORCU NASIL SİLİNİR?

GSS prim borcu olan vatandaşlar için borçları sildirme veya yapılandırma yolları da bulunuyor. Özellikle gelir testi yaptırmamış ve bu nedenle yüksek prim borcu biriken kişiler, gelir testi yaptırarak borçlarını azaltabilir veya tamamen sildirebilir. SGK, zaman zaman borç yapılandırma fırsatları sunarak vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Borçlu olanların e-devlet üzerinden borçlarını kontrol etmeleri ve gerekli adımları atmaları tavsiye ediliyor.

Ödemeleri geciktirenler için haciz gibi yaptırımların uygulanabileceği uyarısı yapılırken, ödeme zorluğu çekenlerin gelir testi gibi yollarla borçlarını yapılandırabileceği vurgulanıyor.