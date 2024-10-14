GSS Prim Borcu Olanlar Ecel Terleri Dökecek: Hemen e-Devlet'ten Kontrol Edin!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlara ödeme çağrısında bulunarak, ödenmeyen borçlar için ciddi faiz ve gecikme zammı uygulandığını hatırlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci, zun süredir borcunu ödemeyenler için borçların giderek katlandığını açıkladı.
Geçtiğimiz ay SGK, milyonlarca kişiye SMS yoluyla ulaşarak GSS prim borçlarını hatırlattı ve ödenmediği takdirde yasal takip başlatılacağını duyurdu. SGK'nın gönderdiği mesajda, borçların gecikmeden ödenmesi gerektiği, aksi takdirde yasal yaptırımların devreye gireceği belirtildi.
GECİKME FAİZLERİ ARTIŞA GEÇTİ
Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medyada yaptığı paylaşımda borçlara uygulanan gecikme faizinin ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı. Örneğin, 16.102,58 TL olan bir GSS prim borcuna 15.294,80 TL gecikme zammı faizi eklendiği ortaya çıktı. Böylelikle borcun toplamı 31.397,38 TL’ye yükseliyor. Eğer ödeme yapılmazsa e-haciz işlemi başlatılarak borçluların banka hesaplarına el konulabileceği bildiriliyor.
GSS BORCU NASIL SİLİNİR?
GSS prim borcu olan vatandaşlar için borçları sildirme veya yapılandırma yolları da bulunuyor. Özellikle gelir testi yaptırmamış ve bu nedenle yüksek prim borcu biriken kişiler, gelir testi yaptırarak borçlarını azaltabilir veya tamamen sildirebilir. SGK, zaman zaman borç yapılandırma fırsatları sunarak vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Borçlu olanların e-devlet üzerinden borçlarını kontrol etmeleri ve gerekli adımları atmaları tavsiye ediliyor.
Ödemeleri geciktirenler için haciz gibi yaptırımların uygulanabileceği uyarısı yapılırken, ödeme zorluğu çekenlerin gelir testi gibi yollarla borçlarını yapılandırabileceği vurgulanıyor.