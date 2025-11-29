GSS Prim Borçlarına Af Geliyor: 1,5 Milyon Vatandaşın Borcu Sıfırlanacak! Kimler Yararlanacak?

11. Yargı Paketi’yle, 1 Ocak 2016’dan önceki ödenmemiş GSS primleri, gecikme zammı ve cezaları siliniyor. Yaklaşık 1,5 milyon kişi borç yükünden kurtulacak. Peki bu düzenlemeden kimler yararlancak? İşte detaylar...

GSS Prim Borçlarına Af Geliyor: 1,5 Milyon Vatandaşın Borcu Sıfırlanacak! Kimler Yararlanacak?
AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan 11. Yargı Paketi’ne göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki bazı borçlara af geliyor. 1 Ocak 2016 öncesine ait ödenmemiş primler ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme cezası alacaklarının tahsilinden vazgeçilmesi planlanıyor. Bu düzenleme, milyonlarca vatandaş için rahatlatıcı bir adım olarak değerlendiriliyor.

1,5 MİLYON VATANDAŞ YARARLANACAK

Yetkililer, bu düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon kişinin faydalanacağını ve toplamda 3 milyar lira tutarındaki GSS primi, gecikme zammı ile gecikme cezalarının silineceğini vurguluyor. Yapılacak uygulama ile birçok kişinin sosyal güvenlik yükü geçmişle birlikte kaldırılmış olacak.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Söz konusu af, özellikle gelir testi yaptırmamış ya da gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen vatandaşları hedefliyor. Aynı zamanda geçmişte yapılandırma denemelerine rağmen borç birikimi yaşayan ya da ödemede zorlanan kişiler de bu düzenlemeden yararlanabilecek. Ancak, düzenlemeden sadece 1 Ocak 2016 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme alacakları kapsandığı için daha güncel borçlar ya da ödenmiş primler iade veya mahsup edilmeyecek.

SOSYAL GÜVENLİK ÇARESİZLİĞİNE ÇARE

Uzun süredir GSS primi ve borç yükü nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde zorlanan vatandaşlar için bu adım, önemli bir nefes olacak. Geçmişe dair borç kaygısı ortadan kalktığında, birçok kişi sağlık güvencesine yeniden kavuşabilecek. Düzenlemenin yasalaşması halinde, sosyal güvenlik sisteminde hem birey hem de devlet açısından önemli bir yük hafiflemiş olacak.

