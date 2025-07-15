Yeni Gelene İndirim, Eskisine Zam: Aynı Hizmet 2 Ayrı Fatura! 1 Yılda 190 Milyon Tane Değişti
Mobil operatörlerin farklı fiyat politikaları nedeniyle Türkiye’de numara taşıma işlemleri bir yılda 190 milyona ulaştı. Aynı hizmeti alan yeni müşteriler ortalama 200 TL öderken, mevcut müşterilerin faturası 400 TL’ye kadar çıkıyor. Bu durum, Türkiye’de numara taşıma işlemlerinin Avrupa ortalamasının 4 katına ulaşmasına neden oldu.
Kaynak: Ekonomim
GSM operatörlerinin fiyat politikaları, milyonlarca cep telefonu kullanıcısının tercihini değiştirmesine neden oldu. Sadık müşterilere yüksek fatura çıkaran operatörler, yeni aboneleri cazip kampanyalarla kendilerine çekmeye çalışıyor. Bu durum, Türkiye'de numara taşıma işlemlerini rekor seviyeye ulaştırdı.
BİR YILDA 190 MİLYON NUMARA TAŞINDI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) verilerine göre, 2024 yılının sonuna kadar Türkiye genelinde 190 milyon numara taşıma işlemi gerçekleşti. Vatandaşlar, aynı tarifeyi daha uygun fiyata sunan operatörlere geçerek ceplerini korumaya çalışıyor. Avrupa'da bu oran çok daha düşükken, Türkiye'de numara taşıma sıklığı 4 kat daha fazla.
YENİ MÜŞTERİYE İNDİRİM, ESKİYE ZAM
Piyasadaki mevcut uygulamalarda, yeni müşterilere ortalama 200 TL civarında başlangıç paketleri sunulurken, aynı hizmeti kullanan mevcut müşteriler ay sonunda 400 TL’ye kadar fatura ile karşılaşabiliyor. Bu da müşterilerin taahhüt süresi bitiminde başka operatörlere yönelmesine neden oluyor.
REKABET ÇOK SERT
Bir operatörün Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, sektördeki yoğun rekabete dikkat çekerek, operatörlerin müşteri kazanmak için agresif kampanyalarla birbirine karşılık verdiğini belirtti. Ancak uzmanlar, bu fiyat politikasının sürdürülebilir olmadığı görüşünde.
GELİR DÜZEYİ AVRUPA'NIN ALTINDA
Türkiye’de mobil operatörlerin “kullanıcı başına ortalama gelir” oranı Avrupa’nın oldukça gerisinde. Yıllık bazda mobil hizmet fiyatları yüzde 76 oranında artarak ortalama 130 TL’den 230 TL’ye yükseldi. Bu artışta döviz kurları ve internet kullanımındaki hızlı yükseliş etkili oldu.
FATURALI HATLAR YÜKSELİŞTE
BTK’nın raporuna göre, faturalı hat kullanan abone sayısı son bir yılda 8,6 milyon kişi artarak 62,9 milyona ulaştı. Yüzde 15,8'lik bu artışın nedeni, operatörlerin faturalı hatlara daha fazla teşvik sağlaması. Çünkü bu kullanıcılar hem daha uzun süre aboneliklerini sürdürüyor hem de veri tüketimi yüksek olduğu için operatöre daha fazla gelir sağlıyor.
DAHA ÇOK GB, DAHA YÜKSEK FATURA
Artan mobil internet kullanımıyla birlikte yüksek kotalı tarifelere ilgi de büyüyor. 10 GB ve üzeri internet paketleri daha çok tercih edilirken, bu da fatura tutarlarını yükseltiyor. Kısa vadede bu uygulamalar tüketici lehine gibi görünse de, uzmanlar uzun vadede hem hizmet kalitesinin hem de altyapı yatırımlarının sekteye uğrayabileceği uyarısında bulunuyor.