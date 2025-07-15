Yeni Gelene İndirim, Eskisine Zam: Aynı Hizmet 2 Ayrı Fatura! 1 Yılda 190 Milyon Tane Değişti

FATURALI HATLAR YÜKSELİŞTE

BTK’nın raporuna göre, faturalı hat kullanan abone sayısı son bir yılda 8,6 milyon kişi artarak 62,9 milyona ulaştı. Yüzde 15,8'lik bu artışın nedeni, operatörlerin faturalı hatlara daha fazla teşvik sağlaması. Çünkü bu kullanıcılar hem daha uzun süre aboneliklerini sürdürüyor hem de veri tüketimi yüksek olduğu için operatöre daha fazla gelir sağlıyor.

DAHA ÇOK GB, DAHA YÜKSEK FATURA

Artan mobil internet kullanımıyla birlikte yüksek kotalı tarifelere ilgi de büyüyor. 10 GB ve üzeri internet paketleri daha çok tercih edilirken, bu da fatura tutarlarını yükseltiyor. Kısa vadede bu uygulamalar tüketici lehine gibi görünse de, uzmanlar uzun vadede hem hizmet kalitesinin hem de altyapı yatırımlarının sekteye uğrayabileceği uyarısında bulunuyor.