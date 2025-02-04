Gramı Dolar Üzerinden Satılıyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Ondan Başka Kimse Bu İşi Yapamıyor

"3 KUŞAKTIR TAŞ İŞİ YAPIYORUZ"

Dedesinin, babasının farklı alanlarda taş işiyle ilgilendiğini ve taş ustası olduğunu söyleyen Bayram, kendisinin de değerli taş işlemecisi olduğunu vurguladı. Babasının camilere minare, kendisinin de kadınlara, erkeklere, çocuklara kehribar taşından aksesuar yaptığını aktaran zanaatkar İpek, "Biz Bayburt'ta 3 kuşaktır taş işiyle uğraşıyoruz. Babam camilere minare yapardı, ben de değerli taş işliyorum. Bu gördüğünüz kehribarı, yüzüğe çevirdim, yüzük kaşı yaptık. Kadınlara kolye, küpe, yüzük yapmak için kehribarı da işlediğimiz oluyor" dedi.