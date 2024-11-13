Gram ve Çeyrek Altın Fiyatlarında 400 TL’yi, Cumhuriyet Altınında 1000 Lirayı Aştı! Kuyumculardaki Fark İyice Açıldı: Saat 16.30’a Dikkat…

Altın fiyatları jeopolitik risklerde yaşanan haber akışının zayıflaması ve Trump sonrası devam eden güçlü dolar temasının devam etmesi ile baskılanmaya devam ediyor. Bu kapsamda ons altın fiyatı 20 Eylül sonrası en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bu sabah kritik ABD enflasyon verisi öncesi toparlanma çabasına girdi.