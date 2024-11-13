Gram ve Çeyrek Altın Fiyatlarında 400 TL’yi, Cumhuriyet Altınında 1000 Lirayı Aştı! Kuyumculardaki Fark İyice Açıldı: Saat 16.30’a Dikkat…
Altın fiyatları bugün açıklanacak ABD enflasyon verisini dikkatle takip ederken, uzmanlar saat 16.30’da gelecek haber için iki ihtimali açıkladı. Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatları, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını için kuyumcularda al-sat makas farkı 1000 liranın da üzerine yükseldi. İşte 13 Kasım 2024 Çarşamba Kapalıçarşı serbest piyasada güncel altın fiyatları…
Altın fiyatları jeopolitik risklerde yaşanan haber akışının zayıflaması ve Trump sonrası devam eden güçlü dolar temasının devam etmesi ile baskılanmaya devam ediyor. Bu kapsamda ons altın fiyatı 20 Eylül sonrası en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bu sabah kritik ABD enflasyon verisi öncesi toparlanma çabasına girdi.
ABD ENFLASYONU AÇIKLANIYOR
Global piyasalarda gözler bugün TSİ 16.30’da açıklanacak ABD enflasyon verisinde olacak. ABD’de manşet enflasyon son aylarda yatay seyir izliyor ve yüzde 2’lik hedefin biraz üzerinde yüzde 2,4 seviyesinde bulunuyor bulunuyor. Çekirdek enflasyon yüzde 3,3 seviyesinde dikkat çekiyor. ABD Merkez Bankası Fed ise enflasyonun hedefe ineceğine dair kanaatini koruyor ve yönlendirmesini bu şekilde yapmayı sürdürüyor.
Bugün açıklanacak veride piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 2,6 seviyesinde gelmesi yönünde şekilleniyor. Ekonomistler beklentilerin altında gelecek enflasyon verisinin piyasayı rahatlatabileceğini, yüksek gelmesinin ise baskı oluşturabileceğini söylüyor.
Dün açıklanan ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ekim'de yüzde 2,9'a gerileyerek dört yılın en düşük seviyesini kaydetmişti.
FED ÜYELERİNDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA
Bu süreçte Fed üyelerinden açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin dün, “enflasyon kontrol altına alınmış olabilir ya da çekirdek enflasyon oranı hedefin üzerinde sıkışma riski taşıyor olabilir” derken, kalıcı enflasyonist baskıların varlığına dair ihtiyatlı bir yaklaşım sergiledi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de Fed'in Aralık ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağına gelecek ekonomik verilerin karar vereceğini belirtti.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Bu sabah küresel piyasada altının onsu 2.607 dolar seviyesinden yeşil bölgede işlem görüyor. Yurt içinde serbest piyasada gram altın fiyatları 2.881 TL’den değerleniyor. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) verilerine göre Kapalıçarşı serbest piyasada 22 ayar altın gram satış fiyatı 3050 TL’den, çeyrek altın 5.132 TL’den ve Cumhuriyet altını fiyatı da 20.742 TL’den ekranlara yansıyor.
KUYUMCULARDA MAKAS İYİCE AÇILDI
Yukarıdaki satış rakamlarına karşın gram altın bozmak isteyenler kuyumculara gittiğinde 2.629 TL’lik bir alış fiyatı ile karşılaşıyor. Gramda 421 TL, çeyrek altın fiyatında 415 TL ve Cumhuriyet altınında ise bu fark 1.077 TL’ye kadar çıkıyor.