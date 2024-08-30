Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatları Güne Nasıl Başladı? Uzmanlardan Altın Uyarısı

Altının gram fiyatı, dünkü ons fiyatındaki artışa paralel olarak 2.762 liradan kapanmıştı. Bugün ise yatay bir başlangıç yaparak saat 10.10 itibarıyla 2 bin 760 lira seviyesine geriledi. Çeyrek altın 4 bin 600 lira, cumhuriyet altını ise 18 bin 330 liradan işlem görüyor.

YÜZDE 3 ARTIŞ OLDU

Ons altın, dünkü alış ağırlıklı seyir sonrası şu anda 2.520 dolardan işlem görmekte. ABD'de açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 arttı. Bu veriler, önceki öngörülerden daha yüksek bir büyüme oranını işaret ediyor. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,5, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 2,8 oranında arttı. İşsizlik maaşı başvurularında ise 24 Ağustos ile biten haftada 231 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin hafif altında kaldı.

FED'İN YIL SONU BEKLENTİSİ

ABD ekonomisinin güçlü performansı ve "yumuşak iniş" beklentileri, Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülerini güçlendiriyor. Ayrıca, Kasım veya Aralık'taki toplantılarda 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılabileceği de belirtiliyor.

UZMANLARDAN ALTIN UYARISI

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon oranı, Almanya'da işsizlik verileri, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksi gibi önemli ekonomik göstergeler izlenecek. Analistler, kişisel gelir ve harcamalar verisinin Fed'in gelecekteki adımlarına ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini belirtildi. Teknik olarak, altının ons fiyatında 2.550 dolar seviyesinin direnç, 2.500 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

Güncel altın satış fiyatları:

Gram altın satış fiyatı: 2.762 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.600 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9.178,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 18.303,24 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.330 TL

Gremse altın satış fiyatı: 45,898,47 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.513,39 Dolar

Kaynak: Gerçek Gündem