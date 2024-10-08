Gram, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ekim Kapalıçarşı Altın Fiyatları

8 Ekim 2024 itibarıyla altın fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte merakla takip ediliyor. Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar?" sorusunun cevabını arıyor.

Güncel verilere göre, gram altın 2.911,76 TL, çeyrek altın 5.006,00 TL, yarım altın 10.005,00 TL, tam altın 19.878,48 TL, Cumhuriyet altını 19.940,00 TL ve gremse altın 49.848,65 TL'den satılıyor. Uluslararası piyasalarda ise ons altının fiyatı 2.642,68 dolar olarak işlem görüyor.