Gram altının 3'e katlanacağı tarihi açıkladı: İşte ilk kez duyulan tahmin
Gram altını olan vatandaşları sevindiren tahmin ekonomist Tuna Kaya'dan geldi. Kaya, 2023 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede son gram altın tahminini paylaştı. İşte detaylar...
Altını olan küçük ve büyük yatırımcının ilgiyle takip ettiği gram altın hakkına ilgi çekici tahminler gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda gelen tahminler dikkat çekerken, ekonomist Tuna Kaya'nın gram altın tahmini ise yatırımcıyı sevindirecek cinsten.
Tuna Kaya, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada, "2023 yılında ons tarafı 3 bin doları görebilir. Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu…
Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor. Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir.