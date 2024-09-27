Gram Altını Solladı, Çeyrek Altına Yaklaştı! Kuyumcuların Yeni Gözdesi Altın Olarak Üretiliyor
Kuyumcuların yeni gözbebeği oldu. Fiyatı gram altını geçti, çeyrek altınla yarışıyor. Özel olarak üretilen bu altının fiyatı 4 bin 230 liraya yükseldi. Talep patlaması yaşayan altının daha da artacağı belirtildi.
Kaynak: İHA
Bursa’da faaliyet gösteren bir kuyumcu, dikkat çeken yeni bir satış tekniğiyle müşterilerinin ilgisini çekiyor. Kuyumcu, altına yatırım amacının artmasıyla birlikte farklı bir ürün olan altın emzik satışına yöneldi. Bu ürün, hem yatırım hem de anlamlı bir hediye arayışındaki tüketicilerin tercihi haline geldi.
Son 3 yıldır altın emzik satışını sürdüren mağaza sorumlusu Bahadır Ablak, altın emziğin sadece maddi bir değer taşımadığını, aynı zamanda bebeklik hatırası olarak saklanabilecek özel bir hediye olduğunu belirtti. Ablak, ürünün bebekler için kalıcı bir anı olmasının altın emziğe olan ilgiyi artırdığını vurguladı.
Altın emziklerin 4.230 TL’den satışa sunulduğunu ifade eden Ablak, son dönemde altının yatırım aracı olarak görülmesi nedeniyle takılara olan talebin azaldığını ve bu durumun alternatif hediyelik arayışlarını tetiklediğini söyledi. Ablak, "Torunlara ve yeni doğan bebeklere alınan bu hediyeler, hem yatırım hem de manevi bir değer taşıyor" dedi.
Bahadır Ablak, altın emziklerin Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) onaylı olduğunu ve bebeklerin sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretildiğini belirtti. Ablak, "14 ayar altın emzikler, alerji yapmayacak malzemelerle tasarlandı ve bebeklerin narin vücutlarına uygun şekilde üretiliyor" ifadelerini kullandı.
Bursa’daki bu kuyumcu, altın emzik gibi özel hediyeliklerle hem sektörün taleplerini karşılamayı hem de bebekler için manevi değeri yüksek bir alternatif sunmayı hedefliyor. Bu ürünler, hem unutulmaz anılar bırakıyor hem de aile bağlarını pekiştiriyor.