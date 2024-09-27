Gram Altını Solladı, Çeyrek Altına Yaklaştı! Kuyumcuların Yeni Gözdesi Altın Olarak Üretiliyor

Bursa’da faaliyet gösteren bir kuyumcu, dikkat çeken yeni bir satış tekniğiyle müşterilerinin ilgisini çekiyor. Kuyumcu, altına yatırım amacının artmasıyla birlikte farklı bir ürün olan altın emzik satışına yöneldi. Bu ürün, hem yatırım hem de anlamlı bir hediye arayışındaki tüketicilerin tercihi haline geldi.

Son 3 yıldır altın emzik satışını sürdüren mağaza sorumlusu Bahadır Ablak, altın emziğin sadece maddi bir değer taşımadığını, aynı zamanda bebeklik hatırası olarak saklanabilecek özel bir hediye olduğunu belirtti. Ablak, ürünün bebekler için kalıcı bir anı olmasının altın emziğe olan ilgiyi artırdığını vurguladı.