Gram Altını 3-4 Dolar Daha Pahalıya Alıyoruz! Paranın Kalbine Kilit: Kapalıçarşı Böylesini İlk Kez Görüyor

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yatırımcının tercihini takıdan gram altına çevirdi. Buna bir de altında kota uygulaması eklenince Kapalıçarşı hiç ummadığı bir tablo ile karşı karşıya kaldı. Altın üretimi yapan atölyeler bir bir kepenk indirdi. Kuyumcular gram altın fiyatının kota nedeniyle 3-4 dolar daha pahalı olduğuna dikkat çekerken, daha fazla atölyenin kapanabileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

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Gram Altını 3-4 Dolar Daha Pahalıya Alıyoruz! Paranın Kalbine Kilit: Kapalıçarşı Böylesini İlk Kez Görüyor

Altın fiyatlarında yaşanan değişim ve ithalatına getirilen kota Kapalıçarşı’da kepenk indirtti. Paranın kalbinde dükkanlar birer ikişer kapanmaya başladı. Takı alışverişi durma noktasına gelirken yatırımcılar sadece gram altına yöneldi.

Konuya ilişkin Show Ana Haber’e değerlendirmelerde bulunan Kapalıçarşı esnafları, “Yan dükkanımız kapalı, ön tarafımız kapalı. Takı alımı yok yani vatandaş takı almıyor, kolye, küpe bu tip şeylere rağbet yok, almıyor" diyerek yaşanılan sorunun ciddiyetini gözler önüne serdiler.

Gram Altını 3-4 Dolar Daha Pahalıya Alıyoruz! Paranın Kalbine Kilit: Kapalıçarşı Böylesini İlk Kez Görüyor - Resim : 1

Kuyumcular aynı zamanda altın ithalatına getirilen kota uygulamasının da sektörü sarstığını belirtti. Altın imalat ustası Abdülkadir Topaloğlu, “Atölyelerimiz altınla çalışıyor, altın gelmediğinde işler durma noktasına geliyor” yorumunu yaptı. Ayrıca kota kısıtlamalarıyla yükselen altın fiyatları nedeniyle yurt dışındaki müşterilerinin de Türkiye dışındaki pazarlara yöneldiğini ifade etti.

Gram Altını 3-4 Dolar Daha Pahalıya Alıyoruz! Paranın Kalbine Kilit: Kapalıçarşı Böylesini İlk Kez Görüyor - Resim : 2

GRAM ALTINI DAHA PAHALIYA ALIYORUZ!

Bir başka kuyumcu esnafı, altındaki fiyat farkının Türkiye’den yapılan ihracatı zorlaştırdığını ifade ederek, “Yurt dışında aynı ürünü daha ucuza bulabiliyorken Türkiye’de gram altını 3-4 dolar daha pahalıya almak zorunda kalıyorlar. Bu yüzden yurt içi müşteriler yurt dışına kayıyor” rekabet gücünün azalmasına vurgu yaptı.

Özgür Diktaş da bu durumun Türkiye’nin kuyumculuk ihracatındaki konumunu etkilediğini belirtti: "İtalya’dan sonra en büyük üretici bizdik ama bu fark ihracatı engelliyor. Kapalı Çarşı'daki atölyelerde, artan kira ve işçi maliyetleri karşısında ayakta kalmak giderek zorlaşıyor. Diktaş, “Kapanmalar normal, masraflar çok yüksek. Zor bir dönemden geçiyoruz” diyerek sektörün geleceğine dair endişelerini dile getirdi.

Gram Altını 3-4 Dolar Daha Pahalıya Alıyoruz! Paranın Kalbine Kilit: Kapalıçarşı Böylesini İlk Kez Görüyor - Resim : 3

"DAHA FAZLA ATÖLYE KAPANABİLİR"

Altın imalat ustası Abdülkadir Topaloğlu, “Birçok atölye kapanıyor ya da çalışanları ücretsiz tatile gönderiyor. Altın fiyatları bu şekilde devam ederse daha çok kapanma olacaktır” diyerek sektörün geleceğine dair karamsar bir tablo çizdi.

Çarşıda bazı atölyeler, kapısına telefon numarası bırakarak kepenk indirdi; esnaf ise çözüm arayışını sürdürüyor.

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