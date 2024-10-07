Gram Altında Rüzgar Tersine Döndü: Yıl Sonu Tahmini İçin Yeni Gelişme!
Son haftalardan beri rekora koşan gram altında seyir değiştir. Yatırımcısı altında yaşanacak gelişmeleri merakla takip ederken, uzman isimlerden altın fiyatlarında yaşanacaklara ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor.
Kaynak: Milliyet
Ekonomist Belgin Maviş, gram altın piyasasında ters esen rüzgarın getireceği değişikliklere ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Maviş, yıl sonu için gram altın hedefini hatırlattı.
Geçen haftalarda rekora oynayan gram altın, son zamanlarda düşeşe geçse de sabit seviyesini korumaya devam ediyor. Ekonomist Belgin Maviş, gram altında yıl sonu tahminine ilişkin olarak, "Gram altında yıl sonuna doğru 3 bin TL hedefinin masada olduğunu hatırlatalım" ifadelerini kullandı.
Altında rekor üzerine rekor kırıldı. Geçtiğimiz haftalarda hem Fed kararları hem de Ortadoğu'daki sıcak gelişmeler altındaki hareketliliği ateşledi. Peki gram altın yeniden yükselişe geçecek mi? İşte Belgin Maviş'in konuya ilişkin açıklamaları...
GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?
Gram altın için yıl sonu tahmininde herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen Maviş, şöyle devam etti:
Jeopolitik risklerin arttığı, belirsizliklerin arttığı süreçte altında yukarı yönlü hareketler görürüz. Özellikle de Fed’in faiz indirimi sonrasında ons altındaki toparlanma ile birlikte gram altında yükselişleri görmüştük. Gram altında şu anda fiyat biraz daha sakinleşmiş gibi gözükse de bu içeride dolar/TL’nin 34’lü seviyelerde yatay seyrinden kaynaklanıyor. Ancak dolar/TL’de yukarı yönlü hareketler görürsek gram altında yükselişler yaşanabilir. Küresel etkilerle birlikte yıl sonuna doğru gram altında 3 bin TL ve üzerinde bir kapanış görme ihtimalimiz söz konusu olabilir.
"3 BİN LİRA HEDEFİ MASADA"
Ons altındaki frenlenmenin bir diğer sebebi de piyasalar Fed’den hızlı bir faiz indirimi bekliyordu. Fed Başkanı Jerome Powell son noktayı koydu ve ‘faiz indiriminde hızlı olmayacağız, veri odaklı devam edeceğiz’ dedi. Bu gözle baktığımızda gram altında yıl sonuna doğru 3 bin TL hedefinin masada olduğunu hatırlatalım.