Gram Altında Rekor Yükseliş Ufukta: Gümüş de Geri Kalmayacak
İsrail-Filistin savaşı ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimler piyasaları da etkilemeye devam ediyor. Gram altın ve ons altında son dönemlerde yaşanan hareketlilik yatırımcıları heyecanlandırıyor.
Kaynak: Gazete Duvar
Ekonomist Süleyman Karan, İsrail-Filistin savaşının Lübnan’a sıçramasının, 'güvenli liman' olan altına yönelimi hızlandıracağını belirtti. Karan'a göre, özellikle İsrail'in Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi işgal etmesi durumunda, altında daha sert yükselişler görmemiz çok muhtemel.
Gazete Duvar'dan Süleyman Karan, Borsa İstanbul'daki düşüşlerin devam ettiğini ve yatırımcıları motive edecek bir gelişmenin olmadığını vurgularken, Borsa İstanbul endeksinin geçen hafta 9,777.46 puanla kapandığını belirtti. Altın ise rekorlarla yoluna devam ediyor; gram altın %1.99 artışla 2,923 TL'ye yükselirken, cumhuriyet altını %4.85 artışla 20,052 TL'yi buldu.
Altında ons fiyatının 3,000 dolar seviyesine ulaşma beklentisinin artık abartılı olmadığını ifade eden Karan, Ortadoğu’daki savaşın bu yükselişi tetikleyebileceğini söyledi. Ayrıca, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümü sonrası, altında yeni bir yükseliş dalgası beklenebileceğini de dile getirdi.
YATIRIM SEPETİNE GÜMÜŞÜ EKLEYİN
Karan, gümüş konusunda da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gümüşün hem değerli bir metal hem de endüstriyel bir emtia olarak önemli bir yatırım aracı olduğunu belirten Karan, gümüş fiyatlarında bu yıl %35'in üzerinde prim elde edildiğini söyledi. Yatırımcıların gümüşe tamamen yönelmesinin doğru olmayacağını belirten Karan, yatırım sepetine gümüş eklemenin mantıklı bir tercih olabileceğini ekledi.
ENFLASYONDA BEKLENTİLER PARALEL DEĞİL
Karan, hanehalklarının 12 aylık enflasyon beklentisinin %70’in üzerinde olduğunu ve bu durumun enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını ifade etti. TCMB’nin enflasyon beklentileriyle halkın beklentisi arasındaki farkın kapanmadığını belirten Karan, hanehalklarının beklentilerinin önemli olduğunu vurguladı.
ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKAT
Altın ve gümüş piyasalarındaki hareketliliğin yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gerektiğini, özellikle Ortadoğu’daki gelişmelerin altın fiyatları üzerinde ciddi bir etkisi olabileceğini belirten Karan, borsa ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı yatırımcıların temkinli olması gerektiğini ifade etti.
ALTIN PİYASASINDA SON DURUM
GRAM ALTIN
ALIŞ 2894.93
SATIŞ 2895.32
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ 4688.21
SATIŞ 4762.13
YARIM ALTIN
ALIŞ 9376.5714
SATIŞ 9538.8195
TAM ALTIN
ALIŞ 18694.61
SATIŞ 18989.80
GREMSE ALTIN
ALIŞ 46450.53
SATIŞ 47333.72
GÜMÜŞ
ALIŞ 34.1592
SATIŞ 34.1922
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