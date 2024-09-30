Gram Altında Rekor Yükseliş Ufukta: Gümüş de Geri Kalmayacak

Ekonomist Süleyman Karan, İsrail-Filistin savaşının Lübnan’a sıçramasının, 'güvenli liman' olan altına yönelimi hızlandıracağını belirtti. Karan'a göre, özellikle İsrail'in Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi işgal etmesi durumunda, altında daha sert yükselişler görmemiz çok muhtemel.

Gazete Duvar'dan Süleyman Karan, Borsa İstanbul'daki düşüşlerin devam ettiğini ve yatırımcıları motive edecek bir gelişmenin olmadığını vurgularken, Borsa İstanbul endeksinin geçen hafta 9,777.46 puanla kapandığını belirtti. Altın ise rekorlarla yoluna devam ediyor; gram altın %1.99 artışla 2,923 TL'ye yükselirken, cumhuriyet altını %4.85 artışla 20,052 TL'yi buldu.

Altında ons fiyatının 3,000 dolar seviyesine ulaşma beklentisinin artık abartılı olmadığını ifade eden Karan, Ortadoğu’daki savaşın bu yükselişi tetikleyebileceğini söyledi. Ayrıca, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümü sonrası, altında yeni bir yükseliş dalgası beklenebileceğini de dile getirdi.