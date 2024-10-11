Gram Altında Kasırga Dönemi: Uzmanı Net Tarih Verdi

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Ons altının şu anda 2.628 dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, takip edilen bant aralığının 2.580-2.680 dolar aralığında olduğunu söyledi. Memiş, “Bu hafta içinde 2.580 dolar seviyesini görme beklentim devam ediyor. Kademeli alım stratejisiyle bu ay içinde bu süreci tamamlamayı hedefliyoruz” diye ekledi.