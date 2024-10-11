Gram Altında Kasırga Dönemi: Uzmanı Net Tarih Verdi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın piyasasının geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, Aralık ayında beklediği büyük ekonomik gelişmelere dikkat çekerek, yatırımcıları uyardı. İslam Memiş, yatırım tavsiyesi olmadığını vurguladığı konuşmasında, “Varlıklarınıza sahip çıkın ve özellikle altın ve gümüş tarafında her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirin” dedi.
'ALIMLAR BU DÖNEMDE ÖNEMLİ'
Memiş, gram altının 3.015 TL seviyesine kadar gerilediğini hatırlatarak, kademeli alımların bu dönemde önemli olduğunu belirtti.
ONS ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Ons altının şu anda 2.628 dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, takip edilen bant aralığının 2.580-2.680 dolar aralığında olduğunu söyledi. Memiş, “Bu hafta içinde 2.580 dolar seviyesini görme beklentim devam ediyor. Kademeli alım stratejisiyle bu ay içinde bu süreci tamamlamayı hedefliyoruz” diye ekledi.
GRAM ALTINDA ROTA BELLİ OLDU
Serbest piyasalarda gram altının 3.015 TL seviyesine kadar düştüğünü belirten Memiş, yatırımcıların bu düşüşü değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, gram altının yıl sonunda 3.100-3.300 TL aralığında olmasını beklediğini ifade eden Memiş, yatırımcıları risklerden kaçınmaları konusunda uyardı: “Kademeli alım yaparak riski en aza indirin, haber akışları belirsizliği artırıyor.”
Memiş, yatırımcıların piyasalardaki hareketleri yakından takip etmelerini önererek, Aralık ayında beklediği büyük dalgalanmalar için hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi verilmemiştir. Haberimizde yer alanlar yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.