Gram Altında İbre Değişiyor! Uzmanı Hazır Olun Diyerek Yeni Rekoru Açıkladı

Ons altın için ise Memiş, Fed'in açıklayacağı politika faizinin belirleyici olacağını vurguladı. Memiş, "Ons altının 2.596-2.616 dolar seviyelerine kadar yükselme potansiyeli var. Bu hafta yeni rekorlar görebiliriz. Ancak Fed sonrası ons altın 2.550 dolar seviyesini destek olarak göreceğiz ve buna göre pozisyon alacağız" ifadelerini kullandı. Küçük yatırımcıların ellerindeki varlıklara sahip çıkmaları gerektiğini belirten Memiş, profesyonel hamlelerin dikkatle takip edilmesini önerdi.