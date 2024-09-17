Gram Altında İbre Değişiyor! Uzmanı Hazır Olun Diyerek Yeni Rekoru Açıkladı
Milyonlarca altın yatırımcısını yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Gram altın sahibi olanlar dikkat, ibre tersine dönüyor. Uzmanı hazır olun diyerek yeni rekor hakkında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Gerçek Gündem
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, eylül ayındaki piyasa hareketliliğini değerlendirdi. Memiş, altın yatırımcılarını uyararak gram altında yeni rekorların kapıda olduğunu belirtti ve satış için acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Eylül ayının sonlarına yaklaşılırken, ekonomi dünyası 18 merkez bankasının faiz kararlarına odaklandı. Özellikle Amerika Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararları merakla bekleniyor. Bu kritik süreçte altın piyasalarındaki dalgalanmalar da yatırımcıların yakın takibinde.
İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, gram altında yeni rekorların geleceğini belirtti. Yıl sonu için 3.000-3.500 TL seviyesinin hedeflendiğini ifade eden Memiş, "Her ay yeni bir rekor kırılmaya devam ediyor. Eylül ayında 2.880 TL seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Yıl sonu hedefimiz ise 3.000-3.500 TL arasında. Altın yatırımcılarına tavsiyem, ellerindeki altınları satmamalarıdır" dedi.
Ons altın için ise Memiş, Fed'in açıklayacağı politika faizinin belirleyici olacağını vurguladı. Memiş, "Ons altının 2.596-2.616 dolar seviyelerine kadar yükselme potansiyeli var. Bu hafta yeni rekorlar görebiliriz. Ancak Fed sonrası ons altın 2.550 dolar seviyesini destek olarak göreceğiz ve buna göre pozisyon alacağız" ifadelerini kullandı. Küçük yatırımcıların ellerindeki varlıklara sahip çıkmaları gerektiğini belirten Memiş, profesyonel hamlelerin dikkatle takip edilmesini önerdi.
Dolar kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, haftaya 33,80-34,20 TL bandında başlayan dolar için, bu seviyelerin alım fırsatı sunduğunu söyledi. Euro/Dolar paritesine de değinen Memiş, "Euro/Dolar paritesi 1,1120 seviyesinden haftaya başladı ve yükseliş isteği devam ediyor. Yıl sonuna kadar bu yükseliş sürebilir. 1,1150 seviyesi kritik ve 1,12 seviyesine kadar çıkışları takip edeceğiz" dedi.