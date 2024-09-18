Gram Altında Fırtına Öncesi Sessizlik! Çok Sert Olacak Hazır Olun
Küresel piyasalarda petrol bölgelerindeki savaşlar ve Dünya Merkez Bankaları'nın faiz kararları beklentisi doğrultusunda altının ons fiyatında dalgalanmalar yaşanırken, gram altın fiyatları için dikkat çeken bir uyarı geldi. 18 Eylül Çarşamba günü itibarıyla gram altın yatay bir başlangıç yaptı. Çeyrek altın 4.630 TL, Cumhuriyet altını ise 18.480 TL'den işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Gram altın, 18 Eylül Çarşamba günü yatay seyirle güne başladı ve şu anda 2.816 TL'den işlem görüyor. Önceki gün, altının gram fiyatı ons fiyatıyla paralel bir satış ağırlıklı hareket sergileyerek günü 0,3'lük bir düşüşle tamamladı.
Altının ons fiyatı, dün düşüş eğiliminde hareket ederek 2.570 dolardan kapanmıştı. Şu sıralarda ons altın, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2.568 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası öncesinde küresel piyasalarda temkinli bir bekleyiş sürüyor. Fed'in 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor, ancak indirim miktarına yönelik belirsizlikler devam ediyor. Para piyasalarında Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda 125 baz puanlık faiz indirimi ihtimali öne çıkıyor.
Analistler, Fed'in açıklamaları ve Başkan Jerome Powell'ın sinyallerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Açıklamalar sonrasında piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor.
Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri gibi veriler takip edilecek. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.550 dolar seviyesinin destek, 2.580 ve 2.600 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.