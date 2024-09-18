Gram Altında Fırtına Öncesi Sessizlik! Çok Sert Olacak Hazır Olun

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası öncesinde küresel piyasalarda temkinli bir bekleyiş sürüyor. Fed'in 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor, ancak indirim miktarına yönelik belirsizlikler devam ediyor. Para piyasalarında Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda 125 baz puanlık faiz indirimi ihtimali öne çıkıyor.