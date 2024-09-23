Gram Altında Böylesi Görülmedi! Piyasada Çifte Rekor Geldi: Zirveye Koşuyor

ABD Merkez Bankası (Fed) geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Bu indirimin daha agresif faiz düşüşlerinin habercisi olup olmayacağı, ABD'den gelecek ekonomik veriler ve merkez bankalarının açıklamaları öncesinde merak ediliyor. Bu beklentilerle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Uluslararası piyasalarda altın ons başına yüzde 0,3 artış göstererek 2.631,17 dolara kadar çıktı. Böylece Cuma günü ulaşılan önceki rekor seviyeyi de geçmiş oldu.