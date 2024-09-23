Gram Altında Böylesi Görülmedi! Piyasada Çifte Rekor Geldi: Zirveye Koşuyor
Gram altın, ons altın fiyatlarındaki rekor yükselişle birlikte tarihi zirvesini yeniledi. Aynı şekilde Cumhuriyet altını da 20 bin liranın üzerine çıkarak yatırımcıların dikkatini çekti. Haftanın ilk günü itibarıyla Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu?
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Merkez Bankası (Fed) geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Bu indirimin daha agresif faiz düşüşlerinin habercisi olup olmayacağı, ABD'den gelecek ekonomik veriler ve merkez bankalarının açıklamaları öncesinde merak ediliyor. Bu beklentilerle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.
Uluslararası piyasalarda altın ons başına yüzde 0,3 artış göstererek 2.631,17 dolara kadar çıktı. Böylece Cuma günü ulaşılan önceki rekor seviyeyi de geçmiş oldu.
FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ VERİLDİ
Altın yatırımcıları, bu hafta ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları, çekirdek PCE ve işsizlik başvuruları gibi önemli ekonomik verilerle birlikte Fed'in faiz kararları konusunda daha net sinyaller arıyor. Fed yetkilisi Christopher Waller, Kasım ve Aralık aylarında yapılacak Fed toplantılarında çeyrek puanlık faiz indirimi yapılabileceğine dair sinyaller verdi.
PİYASAYI FAİZ KARARI VE JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİLİYOR
CME FedWatch’a göre, piyasalar yıl sonuna kadar toplam 75 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Ayrıca, Orta Doğu'da artan gerginlikler ve İsrail-Hizbullah çatışmasının genişleyebileceği endişesi de altın fiyatlarına yukarı yönlü baskı yapıyor.
GRAM ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI ZİRVEYE KOŞTU
Yurt içinde de gram altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 2.886 lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı. Çeyrek altın ise 4.924 TL seviyelerinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise bu sabah 20 bin 49 liradan alıcı buluyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 2.871 liraya yükseldi.
Bu gelişmelerle birlikte, hem küresel ekonomik koşullar hem de jeopolitik riskler altın piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Altın yatırımcıları, fiyatların nasıl şekilleneceğini yakından izliyor.
NOT: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.