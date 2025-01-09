Gram Altın 970 Lira Birden Değişecek Dedi Tarih Verdi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılı gram altın fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, gram altının 2025 yılında nasıl bir seyir izleyeceğini ve hangi seviyelere ulaşabileceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılı sonlarına doğru düşüş yaşayan gram altın, serbest piyasalarda 3 bin TL’nin altına kadar gerileyerek yatırımcılarını endişelendirmişti. Ancak 2025 yılına girilirken, gram altın fiyatları yükselişe geçti ve şu anda fiziki piyasalarda 3.031 TL seviyelerinden işlem görüyor.
970 LİRA YÜKSELEREK 4 BİN OLACAK
İslam Memiş’in tahminlerine göre, gram altın fiyatları yıl içinde kademeli olarak artış gösterecek. İşte tahmin edilen seviyeler:
Şubat 2025: Gram altının 3.100 TL seviyesini test etmesi bekleniyor.
İlk Yarı: 2025’in ilk yarısında gram altının 3.200 TL ile 3.300 TL arasında hareket etmesi öngörülüyor.
Temmuz 2025: Temmuz ayında gram altının 4.000 TL seviyesine ulaşması muhtemel.
İslam Memiş, altın fiyatlarındaki asıl yükselişin Temmuz 2025 itibariyle hız kazanacağına dikkat çekiyor. Bu dönemde altın yatırımcılarının kazanç sağlaması bekleniyor.
KRİTİK TARİH VERİLDİ
20 Ocak 2025, altın piyasalarında önemli bir dönüm noktası olabilir. Memiş, bu tarihteki siyasi gelişmelerin ve Donald Trump’ın resmi görev devralmasının altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Piyasalar, bu tarihe dikkatle odaklanacak.