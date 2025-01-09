Gram Altın 970 Lira Birden Değişecek Dedi Tarih Verdi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılı gram altın fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, gram altının 2025 yılında nasıl bir seyir izleyeceğini ve hangi seviyelere ulaşabileceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Gram Altın 970 Lira Birden Değişecek Dedi Tarih Verdi - Resim: 1

2024 yılı sonlarına doğru düşüş yaşayan gram altın, serbest piyasalarda 3 bin TL’nin altına kadar gerileyerek yatırımcılarını endişelendirmişti. Ancak 2025 yılına girilirken, gram altın fiyatları yükselişe geçti ve şu anda fiziki piyasalarda 3.031 TL seviyelerinden işlem görüyor.

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Gram Altın 970 Lira Birden Değişecek Dedi Tarih Verdi - Resim: 2

970 LİRA YÜKSELEREK 4 BİN OLACAK

İslam Memiş’in tahminlerine göre, gram altın fiyatları yıl içinde kademeli olarak artış gösterecek. İşte tahmin edilen seviyeler:

Şubat 2025: Gram altının 3.100 TL seviyesini test etmesi bekleniyor.
İlk Yarı: 2025’in ilk yarısında gram altının 3.200 TL ile 3.300 TL arasında hareket etmesi öngörülüyor.
Temmuz 2025: Temmuz ayında gram altının 4.000 TL seviyesine ulaşması muhtemel.

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Gram Altın 970 Lira Birden Değişecek Dedi Tarih Verdi - Resim: 3

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki asıl yükselişin Temmuz 2025 itibariyle hız kazanacağına dikkat çekiyor. Bu dönemde altın yatırımcılarının kazanç sağlaması bekleniyor.

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Gram Altın 970 Lira Birden Değişecek Dedi Tarih Verdi - Resim: 4

KRİTİK TARİH VERİLDİ

20 Ocak 2025, altın piyasalarında önemli bir dönüm noktası olabilir. Memiş, bu tarihteki siyasi gelişmelerin ve Donald Trump’ın resmi görev devralmasının altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Piyasalar, bu tarihe dikkatle odaklanacak.

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