Gram Altın 970 Lira Birden Değişecek Dedi Tarih Verdi

2024 yılı sonlarına doğru düşüş yaşayan gram altın, serbest piyasalarda 3 bin TL’nin altına kadar gerileyerek yatırımcılarını endişelendirmişti. Ancak 2025 yılına girilirken, gram altın fiyatları yükselişe geçti ve şu anda fiziki piyasalarda 3.031 TL seviyelerinden işlem görüyor.