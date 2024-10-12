Gram Altında 7 Bin Lira Fırtınası: Uzmanı 'Çok Uzak Değil' Dedi, Net Tarih Verdi

Altın yatırımcılarının dikkatini çeken önemli bir açıklama ünlü kuyumcudan geldi. Uzman isim, gram altının gelecekte 7 bin TL seviyesine çıkabileceğini öngörerek, yatırımcılar için dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Altın fiyatları, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yatırımcıların yakın takibinde. Şu an gram altın 2.928 TL’den işlem görüyor. Ekonomi uzmanları ise fiyatların hangi yöne evrileceği konusunda tahminlerini paylaşmaya devam ediyor.

ALTIN YATIRIMCILARINA KRİTİK UYARI

Kent Kuyumculuk'un sahibi Ali Keskin, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Keskin, altının ONS bazındaki hareketlerinin fiyat artışını tetikleyeceğini belirterek, "Yatırım için hala en güvenli liman altın. Altın, uzun vadede değer kazanmaya devam edecek" dedi.