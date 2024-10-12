Gram Altında 7 Bin Lira Fırtınası: Uzmanı 'Çok Uzak Değil' Dedi, Net Tarih Verdi
Altın yatırımcılarını havalara uçuracak haber, altın uzmanından geldi. Uzman isim, "Hedef çok uzak değil" diyerek gram altının 7 bin lirayı göreceği tarihi duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın yatırımcılarının dikkatini çeken önemli bir açıklama ünlü kuyumcudan geldi. Uzman isim, gram altının gelecekte 7 bin TL seviyesine çıkabileceğini öngörerek, yatırımcılar için dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Altın fiyatları, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yatırımcıların yakın takibinde. Şu an gram altın 2.928 TL’den işlem görüyor. Ekonomi uzmanları ise fiyatların hangi yöne evrileceği konusunda tahminlerini paylaşmaya devam ediyor.
ALTIN YATIRIMCILARINA KRİTİK UYARI
Kent Kuyumculuk'un sahibi Ali Keskin, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Keskin, altının ONS bazındaki hareketlerinin fiyat artışını tetikleyeceğini belirterek, "Yatırım için hala en güvenli liman altın. Altın, uzun vadede değer kazanmaya devam edecek" dedi.
"ÇOK UZAK DEĞİL, GRAM ALTIN 7 BİN LİRAYI GÖRECEK"
Keskin, yıl sonu ve ileriye dönük altın fiyat tahminlerini de paylaştı. Keskin'e göre, doların yıl sonuna doğru 35-36 TL bandına ulaşmasıyla birlikte gram altının fiyatı 3 bin 100 TL’ye çıkabilir. Ayrıca, uzun vadede altının en iyi yatırım aracı olacağına işaret eden Keskin, "Önümüzdeki 5 yıl içinde gram altın 7 bin TL seviyesine ulaşacak. Bu hedef uzak değil, zira dünya genelinde merkez bankaları altın rezervlerini ciddi şekilde artırdı. Bu da altının gelecekteki değerini destekleyen bir faktör" ifadelerini kullandı.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN
Alış: 2.928 TL
Satış: 2.931 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 4.956 TL
Satış: 5.018 TL
YARIM ALTIN
Alış: 9.882 TL
Satış: 10.031 TL
TAM ALTIN
Alış: 19.765 TL
Satış: 19.991 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 20.219 TL
Satış: 20.524 TL
GREMSE ALTIN
Alış: 48.752 TL
Satış: 49.861 TL
Not: Haberimizde yatırım tavsiyesi verilmemiştir.