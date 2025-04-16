Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıdı. 11 Nisan 2025’te ons altın 3.200 doları aşarken, Türkiye’de gram altın 3.969 TL seviyesine ulaştı. Sadece iki gün içinde yaklaşık 250 TL’lik artış kaydeden gram altın, yatırımcısına ciddi kazanç sağladı. Uzmanlara göre, yükselişin devam etmesi bekleniyor.

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Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek - Resim: 1

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin yeniden gündeme gelmesi, küresel piyasalarda belirsizlik yarattı. ABD’nin ilan ettiği 90 günlük gümrük vergisi ertelemesi ve ardından Çin’in verdiği yanıt, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Büyük merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam etmesiyle birlikte, altına olan küresel talep daha da güçlendi.

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Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek - Resim: 2

GRAM ALTIN YENİ ZİRVELERE HAZIRLANIYOR

Analistlerin yılın ikinci yarısına dair öngörüleri dikkat çekiyor. Ons altında 3.250 ile 3.500 dolar aralığı hedeflenirken, gram altında ise 4.500 TL seviyelerinin telaffuz edilmeye başlandığı görülüyor.

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Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek - Resim: 3

Yükseliş beklentisi, global ekonomik eğilimlerin yanı sıra Türkiye’deki döviz talebiyle de ilişkilendiriliyor.

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Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek - Resim: 4

UZMANLARDAN YIL SONU UYARISI

Uzmanlar, altın fiyatlarının artışında doların zayıflaması, enflasyon baskısı ve jeopolitik risklerin etkili olduğunu belirtiyor. Yapılan değerlendirmelerde, gram altının yıl sonuna kadar 4.500 TL seviyesini test edebileceği öngörülüyor.

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Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek - Resim: 5

Yatırımcılara ise temkinli ancak stratejik adımlar atmaları öneriliyor.

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Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek - Resim: 6

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜYOR, ALTIN GÜÇLENİYOR

2025 yılının ilk çeyreğinde dolar endeksinde (DXY) yaşanan gerileme, altına yönelimi hızlandırdı. Doların küresel ölçekte değer kaybetmesiyle birlikte altın, yatırımcılar için daha cazip hale geldi.

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Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek - Resim: 7

Uzmanlara göre, dolar zayıflamaya devam ettiği sürece altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin sürmesi bekleniyor.

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