Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıdı. 11 Nisan 2025’te ons altın 3.200 doları aşarken, Türkiye’de gram altın 3.969 TL seviyesine ulaştı. Sadece iki gün içinde yaklaşık 250 TL’lik artış kaydeden gram altın, yatırımcısına ciddi kazanç sağladı. Uzmanlara göre, yükselişin devam etmesi bekleniyor.
ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin yeniden gündeme gelmesi, küresel piyasalarda belirsizlik yarattı. ABD’nin ilan ettiği 90 günlük gümrük vergisi ertelemesi ve ardından Çin’in verdiği yanıt, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Büyük merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam etmesiyle birlikte, altına olan küresel talep daha da güçlendi.
GRAM ALTIN YENİ ZİRVELERE HAZIRLANIYOR
Analistlerin yılın ikinci yarısına dair öngörüleri dikkat çekiyor. Ons altında 3.250 ile 3.500 dolar aralığı hedeflenirken, gram altında ise 4.500 TL seviyelerinin telaffuz edilmeye başlandığı görülüyor.
Yükseliş beklentisi, global ekonomik eğilimlerin yanı sıra Türkiye’deki döviz talebiyle de ilişkilendiriliyor.
UZMANLARDAN YIL SONU UYARISI
Uzmanlar, altın fiyatlarının artışında doların zayıflaması, enflasyon baskısı ve jeopolitik risklerin etkili olduğunu belirtiyor. Yapılan değerlendirmelerde, gram altının yıl sonuna kadar 4.500 TL seviyesini test edebileceği öngörülüyor.
Yatırımcılara ise temkinli ancak stratejik adımlar atmaları öneriliyor.
DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜYOR, ALTIN GÜÇLENİYOR
2025 yılının ilk çeyreğinde dolar endeksinde (DXY) yaşanan gerileme, altına yönelimi hızlandırdı. Doların küresel ölçekte değer kaybetmesiyle birlikte altın, yatırımcılar için daha cazip hale geldi.
Uzmanlara göre, dolar zayıflamaya devam ettiği sürece altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin sürmesi bekleniyor.