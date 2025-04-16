Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin yeniden gündeme gelmesi, küresel piyasalarda belirsizlik yarattı. ABD’nin ilan ettiği 90 günlük gümrük vergisi ertelemesi ve ardından Çin’in verdiği yanıt, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Büyük merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam etmesiyle birlikte, altına olan küresel talep daha da güçlendi.