Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun
Dünya piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla dalgalanıyor. 2 Nisan’da yapacağı yeni vergi düzenlemelerinin piyasalar üzerinde büyük etkiler yaratacağı tahmin ediliyor. Bu açıklamalar öncesinde, ticaret savaşları ve ABD’nin uygulayacağı karşılıklı tarifeler, küresel ticaretteki belirsizlikleri artırırken, yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelmeye devam ediyor.
Kaynak: A Haber
Finans Analisti İslam Memiş, A Haber’de yaptığı açıklamalarda, altının dünya çapında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülmeye devam ettiğini belirtti.
“Altın, tüm dünyada güvenli liman olarak tercih ediliyor. Hem ticaret savaşları hem de jeopolitik gerilimler, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor” diyen Memiş, yatırımcıların dolar yerine altına yönelmelerinin de bu yükselişin sebeplerinden biri olduğunu vurguladı.
ALTIN FİYATLARINDA KÜRESEL YÜKSELİŞ
Altın fiyatlarındaki yükseliş, 2024 yılının ilk çeyreğinde dikkat çekici bir seviyeye geldi. İlk üç ayda, ons altın yüzde 20 oranında bir artış gösterirken, gram altın yüzde 28’lik bir değer kazancı sağladı. Bayram öncesinde ve sonrasında yaşanan rekor denemeleri, altının değer kazanma trendinin devam ettiğini gösteriyor.
Şu anda serbest piyasalarda gram altın 3 bin 880 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın fiyatı 6 bin 363 TL’ye yükseldi. Yarım altın 12 bin 726 TL, tam altın ise 25 bin 452 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda.
ALTIN FİYATLARINDA 6 BİN LİRA DEPREMİ
İslam Memiş, altının önümüzdeki 12 aylık dönemde de değer kazanmaya devam edeceğini öngördü. Ons altın fiyatlarının 4 bin 250 dolar seviyelerine çıkabileceğini belirten Memiş, gram altının 6 bin TL’yi görmesinin sürpriz olmayacağına dikkat çekti. “Altın, yatırımcıları için güvenli liman olmaya devam ediyor. Yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Ancak, zaman zaman teknik düzeltmeler yaşanabilir” dedi.
ALTIN YATIRIMCILARINA UYARI: YATIRIMLARINI ELDEN ÇIKARMAYIN
Memiş, altın yatırımcılarına da tavsiyelerde bulundu. Eğer nakit ihtiyacı olmayan bir yatırımcıysanız, altınlarınızı elden çıkarmamanız gerektiğini söyledi. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi bekleniyor ve bu süreçte herhangi bir kayıp yaşanması olasılığı düşük. Altın, enflasyon karşısında değer kazanmaya devam ederken, piyasalardaki belirsizlikler de bu yükselişi pekiştiriyor.