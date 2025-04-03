Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun

“Altın, tüm dünyada güvenli liman olarak tercih ediliyor. Hem ticaret savaşları hem de jeopolitik gerilimler, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor” diyen Memiş, yatırımcıların dolar yerine altına yönelmelerinin de bu yükselişin sebeplerinden biri olduğunu vurguladı.