Gram Altında 5 Bin Lira Depremi! Selçuk Geçer 'Hazır Olun' Dedi Tarih Verdi

ABD'deki yüksek enflasyon oranları, küresel piyasalarda altın fiyatlarında hareketliliğe yol açtı. Dolar karşısında değer kazanan altın için uzmanlar, 2025 yılı itibariyle fiyatların 5 bin liraya kadar çıkabileceğini öngörüyor.