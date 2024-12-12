Gram Altında 5 Bin Lira Depremi! Selçuk Geçer 'Hazır Olun' Dedi Tarih Verdi
Altın fiyatları, Amerika'daki enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından rekor seviyelere yükseldi. Ons altın 2 bin 710 doların üzerine çıkarak yeni bir zirveye ulaştı. Ekonomi yorumcusu Selçuk Geçer, gram altının geleceğiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'deki yüksek enflasyon oranları, küresel piyasalarda altın fiyatlarında hareketliliğe yol açtı. Dolar karşısında değer kazanan altın için uzmanlar, 2025 yılı itibariyle fiyatların 5 bin liraya kadar çıkabileceğini öngörüyor.
Selçuk Geçer, "2024 yılında altında 3600 doları konuşacağız" diyerek, jeopolitik gerilimlerin, özellikle Suriye'deki gelişmelerin altın fiyatlarını yukarı taşıyacağını belirtti.
Selçuk Geçer konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
“Önümüzdeki yıl altında 3600 doları konuşacağız. Suriye meselesi 2025 yılında daha çok konuşacağız. Orada sular durulmayacak. Jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını hızla yukarı taşıyacak” dedi.
Doların yükselmesiyle gram altının 2025’te 5 bin lira olabileceğinin altını çizdi.
12 Aralık 2024 altın fiyatları...
12 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.036,35
Satış 3.036,71
12 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.950,00
Satış 5.014,00
12 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.931,00
Satış 10.029,00
12 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.801,00
Satış 19.981,00
12 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.709,63
Satış 2.710,28
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