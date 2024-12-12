Gram Altında 5 Bin Lira Depremi! Selçuk Geçer 'Hazır Olun' Dedi Tarih Verdi

Altın fiyatları, Amerika'daki enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından rekor seviyelere yükseldi. Ons altın 2 bin 710 doların üzerine çıkarak yeni bir zirveye ulaştı. Ekonomi yorumcusu Selçuk Geçer, gram altının geleceğiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Gram Altında 5 Bin Lira Depremi! Selçuk Geçer 'Hazır Olun' Dedi Tarih Verdi - Resim: 1

ABD'deki yüksek enflasyon oranları, küresel piyasalarda altın fiyatlarında hareketliliğe yol açtı. Dolar karşısında değer kazanan altın için uzmanlar, 2025 yılı itibariyle fiyatların 5 bin liraya kadar çıkabileceğini öngörüyor.

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Gram Altında 5 Bin Lira Depremi! Selçuk Geçer 'Hazır Olun' Dedi Tarih Verdi - Resim: 2

Selçuk Geçer, "2024 yılında altında 3600 doları konuşacağız" diyerek, jeopolitik gerilimlerin, özellikle Suriye'deki gelişmelerin altın fiyatlarını yukarı taşıyacağını belirtti.

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Gram Altında 5 Bin Lira Depremi! Selçuk Geçer 'Hazır Olun' Dedi Tarih Verdi - Resim: 3

Selçuk Geçer konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Önümüzdeki yıl altında 3600 doları konuşacağız. Suriye meselesi 2025 yılında daha çok konuşacağız. Orada sular durulmayacak. Jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını hızla yukarı taşıyacak” dedi.

Doların yükselmesiyle gram altının 2025’te 5 bin lira olabileceğinin altını çizdi.

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Gram Altında 5 Bin Lira Depremi! Selçuk Geçer 'Hazır Olun' Dedi Tarih Verdi - Resim: 4

12 Aralık 2024 altın fiyatları...

12 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.036,35

Satış 3.036,71

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Gram Altında 5 Bin Lira Depremi! Selçuk Geçer 'Hazır Olun' Dedi Tarih Verdi - Resim: 5

12 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.950,00

Satış 5.014,00

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Gram Altında 5 Bin Lira Depremi! Selçuk Geçer 'Hazır Olun' Dedi Tarih Verdi - Resim: 6

12 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.931,00

Satış 10.029,00

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Gram Altında 5 Bin Lira Depremi! Selçuk Geçer 'Hazır Olun' Dedi Tarih Verdi - Resim: 7

12 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.801,00

Satış 19.981,00

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Gram Altında 5 Bin Lira Depremi! Selçuk Geçer 'Hazır Olun' Dedi Tarih Verdi - Resim: 8

12 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.709,63

Satış 2.710,28

Not: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Uzmanın kendi görüşleridir.

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