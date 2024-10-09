Gram Altında 4500 Lira Tufanı Olacak: Net Tarih Verdi
Milyonlarca altın yatırımcısını ilgilendiriyor. Gram altında 4500 liralık deprem için uzmanı tarih verdi. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarının 4500 lira olacağı tarihi açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, birikimlerini altında değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Eylül ayında tarihi zirvesini gören altın fiyatları, bu hafta düşüş göstermeye başladı. Gram altın, 3080 TL'den 3040 TL'ye kadar geriledi. Uzmanlar, bu durumun 'dinlenme modu' olarak değerlendirildiğini belirtiyor.
İslam Memiş, "Geçen hafta gram altında 3080 lira seviyesindeydi. Şu an 40 lira bir gerileme gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.
Düşüşle başlayan haftanın ardından, uzmanlar yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyarıyor. Memiş, "Kısa vadeli öngördüğümüz bu geri çekilme, düğün yapacaklar veya altın borcu olan vatandaşlar için iyi bir fırsat" dedi.
Eylül ayında gram altın 3080 TL ile tarihi zirveye ulaşırken, güncel fiyatlar ise gram altın için 3040 TL, çeyrek altın için 4985 TL, yarım altın için 9971 TL ve tam altın için 19942 TL seviyesinde.
Uzmanların 2024 yılı için altın fiyatları beklentisi 3300-3500 TL aralığındayken, yılın bitimine üç ay kalmışken gram altın 3080 TL'ye kadar yükseldi.
İslam Memiş, "2025 yılıyla ilgili öngörüm 4500 TL seviyesinde olacak. Ons altın fiyatlarının da 3000-3500 dolar aralığında gerçekleşeceğini öngörüyorum" ifadelerini kullandı.