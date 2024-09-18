Gram Altında 4500 Lira Depremi: Uzmanı Net Tarih Verdi

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

-Gram Altın: Güncel alış fiyatı 2.793 TL, satış fiyatı ise 2.817 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz hafta gram altının satış fiyatı 2.745 TL idi; bu hafta 72 TL'lik bir artış yaşandı.

-Çeyrek Altın: Çeyrek altının alış fiyatı 4.682 TL, satış fiyatı ise 4.778 TL olarak güncellendi. Geçen hafta çeyrek altının satış fiyatı 4.656 TL'den işlem görmekteydi; bu hafta 122 TL'lik bir yükseliş kaydedildi.

-Cumhuriyet Altını: Cumhuriyet altının alış fiyatı 19.276 TL, satış fiyatı ise 19.471 TL olarak açıklandı. Geçen hafta cumhuriyet altının satış fiyatı 18.971 TL idi; bu hafta 500 TL'lik bir artış gerçekleşti.