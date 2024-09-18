Gram Altında 4500 Lira Depremi: Uzmanı Net Tarih Verdi
Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Uzman isim gram altın fiyatlarının 4500 liraya yükseleceği tam tarihi açıkladı. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını merakla beklerken, altın fiyatlarında önemli hareketler gözlemleniyor. Altın yorumcusu İslam Memiş, gram altının 4.500 TL'ye yükselebileceğini belirterek, bu tahminin zamanını da açıkladı.
FED'in faiz indirim beklentisiyle birlikte altın fiyatları hızla yükseliyor. 2,5 yıldır sıkı para politikası uygulayan FED'in faiz kararının açıklanmasına kısa süre kala, ons altın 2.580 dolara yaklaşırken, gram altın 2.886 TL seviyelerine çıktı. Bu bağlamda, İslam Memiş gram altının 4.500 TL olacağına dair tarih verdi.
İslam Memiş, 2024 yılı sonu için daha önce yaptığı tahminde, ons altının 2.600 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini, 2.600-3.000 dolar aralığında ise jeopolitik gerilimlerin etkili olabileceğini belirtmişti. Aynı öngörüyle gram altının da yılı 3.000-3.500 TL arasında tamamlayacağını ifade etmişti.
Şimdi ise 2025 yılı için tahminlerini paylaşan Memiş, ons altının 3.000-3.500 dolar aralığında olacağını ve gram altının ise 4.000-4.500 TL seviyelerine çıkabileceğini belirtti.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
-Gram Altın: Güncel alış fiyatı 2.793 TL, satış fiyatı ise 2.817 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz hafta gram altının satış fiyatı 2.745 TL idi; bu hafta 72 TL'lik bir artış yaşandı.
-Çeyrek Altın: Çeyrek altının alış fiyatı 4.682 TL, satış fiyatı ise 4.778 TL olarak güncellendi. Geçen hafta çeyrek altının satış fiyatı 4.656 TL'den işlem görmekteydi; bu hafta 122 TL'lik bir yükseliş kaydedildi.
-Cumhuriyet Altını: Cumhuriyet altının alış fiyatı 19.276 TL, satış fiyatı ise 19.471 TL olarak açıklandı. Geçen hafta cumhuriyet altının satış fiyatı 18.971 TL idi; bu hafta 500 TL'lik bir artış gerçekleşti.
-Yarım Altın: Yarım altının alış fiyatı 9.366 TL, satış fiyatı ise 9.557 TL oldu. Önceki hafta yarım altının satış fiyatı 9.312 TL idi; bu hafta 245 TL'lik bir yükselme gözlendi.
-Tam Altın: Tam altının alış fiyatı 18.925 TL, satış fiyatı ise 19.116 TL olarak belirlendi. Geçen hafta tam altının satış fiyatı 18.625 TL idi; bu hafta 491 TL'lik bir artış yaşandı.