Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak
Altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak yükselişini sürdürüyor. Ons altın güne 2.946 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 2.933 dolar, en yüksek 2.960 dolar seviyelerini gören ons altın, şu sıralar 2.960 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Kaynak: CNN Türk
Gram altın piyasaya 3.452 TL seviyesinden giriş yaptı. Gün içinde en düşük 3.452 TL, en yüksek 3.485 TL seviyelerini gören gram altın, şu an 3.484 TL’den alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da ise gram altın 3.490 TL’den alınırken, 3.531 TL’den satılıyor.
YATIRIMCILAR GÖZÜNÜ YENİ ZİRVELERE ÇEVİRDİ
Altın fiyatlarının küresel ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak hareketini sürdürmesi beklenirken, yatırımcılar yeni zirveleri yakından takip ediyor.
"ALTIN HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATABİLİR"
CNN Türk yayınına katılan finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin küresel gelişmelere bağlı olduğunu belirterek, "ABD'de açıklanan enflasyon verisi beklentilerin altında kaldı. Beklenen yüzde 2.9 oranı yerine yüzde 2.8 olarak açıklandı. Bu durum, ons altın fiyatlarında yaklaşık 30 dolarlık, gram altında ise 35 liralık bir artışa neden oldu. Ons altın 2.965 dolar seviyesine çok yaklaştı. Mevcut ivme göz önüne alındığında haftanın yükselişle kapanması bekleniyor" dedi.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Altının gelecekteki yönü hakkında değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz devam ediyor. Yılın ikinci yarısında ons altının 3.050 - 3.080 dolar seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz. Gram altında ise yıl sonuna kadar 4.000 - 4.500 lira seviyeleri görülebilir. Ancak kısa vadede düşüş ihtimali de göz ardı edilmemeli. Teknik olarak 2.800 dolar seviyesinin altına inme olasılığı bulunuyor. Özellikle Rusya-Ukrayna arasında bir barış anlaşması sağlanması veya ABD'den gelecek yeni ekonomik düzenlemeler bu süreci etkileyebilir" dedi.
ALTINDA YENİ REKORLAR BEKLENİYOR MU?
Yılın ilk çeyreğinde altın fiyatlarının önemli bir yükseliş kaydettiğini belirten Memiş, "Ons altında yüzde 12, gram altında ise yüzde 16’lık bir değer artışı yaşandı. Ancak bu hızlı yükselişin ardından düzeltme hareketleri beklenmeli. Yılın ikinci çeyreğinde dalgalanmalar olabilir ancak üçüncü ve dördüncü çeyrekte yükseliş beklentisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.
YATIRIMCILARA UYARI: FİYATA DEĞİL, MİKTARA ODAKLANIN
Altın yatırımcılarının panik yapmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Fiyata değil, miktara odaklanmak gerekiyor. Gram altın yıla 3.050 TL seviyesinden başladı ve şu an 3.500 TL'nin üzerine çıktı. Yılın ikinci yarısında 4.000 - 4.500 TL bandına çıkmasını bekliyoruz. Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Bu nedenle kısa vadeli dalgalanmalara takılmamak gerekiyor" dedi.
ALTINDA ALIM FIRSATI VAR MI?
Altın almak isteyen yatırımcılar için değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Gram altın yatırımcısına her zaman olduğu gibi alıma devam etmelerini öneriyorum. Ancak ons altın yatırımcılarının biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Teknik olarak aşağı yönlü boşluklar bulunuyor. 3.050 - 3.080 dolar seviyeleri yukarı yönlü hedef olarak görülse de, fiyatların bir süre dinlenmesi ve düzeltme yapması beklenmeli. Sabırla uygun seviyelerin oluşmasını beklemek en doğru strateji olacaktır" ifadelerini kullandı.