Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak

ALTINDA ALIM FIRSATI VAR MI?

Altın almak isteyen yatırımcılar için değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Gram altın yatırımcısına her zaman olduğu gibi alıma devam etmelerini öneriyorum. Ancak ons altın yatırımcılarının biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Teknik olarak aşağı yönlü boşluklar bulunuyor. 3.050 - 3.080 dolar seviyeleri yukarı yönlü hedef olarak görülse de, fiyatların bir süre dinlenmesi ve düzeltme yapması beklenmeli. Sabırla uygun seviyelerin oluşmasını beklemek en doğru strateji olacaktır" ifadelerini kullandı.