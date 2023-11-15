Gram altında 3.000 TL’ye yeşil ışık: ‘İşte o zaman altın fiyatları patlayacak’

Altın ve dolar için kritik olan ABD Ekim ayı enflasyon verisi yayımlandı. Buna göre beklentilerin aksine aylık bazda fiyatlarda değişim yaşanmadı. ABD Merkez Bankası Fed'in patikası açısından kritik önemdeki çekirdek göstergeler de beklentilerin altında gerçekleşti. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Bu veride yıllık gerçekleşme ise yüzde 4 oldu.