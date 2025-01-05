Gram Altında 1500 Lira Depremi! Tarih Verildi, Yer Yerinden Oynayacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulunarak gram altının yıl sonunda 4.000-4.500 lira bandına ulaşabileceğini açıkladı. Memiş, 2025 yılına kadar altın, gümüş ve döviz piyasalarında öngördüğü hareketliliklere dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Memiş, serbest piyasalarda gram altının şu anda 3.045 lira civarında işlem gördüğünü belirterek, geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu rakamın 2.000-2.050 lira seviyesinde olduğunu hatırlattı. Yıllık bazda gram altında yaklaşık 1.000 liralık bir artış gerçekleştiğine dikkat çeken Memiş, 2025 yılı sonuna kadar gram altının 4.000 ila 4.500 lira arasında bir seviyeye ulaşmasını beklediğini ifade etti.
GÜMÜŞ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ
Gümüş piyasasına yönelik açıklamalarda bulunan Memiş, ons fiyatının 29,27 dolar, gram fiyatının ise 33,30 lira seviyesinde olduğunu belirtti. Geçtiğimiz dönemlerde 38 liraya kadar yükselen gram fiyatının düşüş trendine girdiğini vurgulayan Memiş, bu seviyelerin yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Ayrıca, 2025 itibarıyla gümüş fiyatlarında hızlı bir artış öngördüğünü belirtti.
DOLAR ENDEKSİNDE 100’ÜN ALTI GÖRÜLEBİLİR
Dolar piyasasına dair öngörülerini de paylaşan Memiş, uluslararası piyasalarda dolar endeksinin şu anda 108,68 seviyesinde olduğunu ifade etti. Mart ayına kadar dolar endeksinde 100 seviyesinin altının görülmesinin mümkün olduğunu belirten Memiş, döviz hareketliliklerinin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Altın, gümüş ve döviz piyasalarında yaşanacak olası değişikliklere karşı yatırımcıları uyaran Memiş, doğru zamanlama ve stratejik hamlelerle bu süreçten kazançlı çıkılabileceğini ifade etti. Yatırım kararları alırken piyasalardaki dalgalanmaların dikkate alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.