Gram Altında 1500 Lira Depremi! Tarih Verildi, Yer Yerinden Oynayacak

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Gümüş piyasasına yönelik açıklamalarda bulunan Memiş, ons fiyatının 29,27 dolar, gram fiyatının ise 33,30 lira seviyesinde olduğunu belirtti. Geçtiğimiz dönemlerde 38 liraya kadar yükselen gram fiyatının düşüş trendine girdiğini vurgulayan Memiş, bu seviyelerin yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Ayrıca, 2025 itibarıyla gümüş fiyatlarında hızlı bir artış öngördüğünü belirtti.