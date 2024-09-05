Gram Altında 1034 Lira Kasırgası: Uzmanlar Net Tarih Verdi

YIL SONU ALTIN BEKLENTİLERİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Eğitim masraflarını karşılamak için altın satışlarının yapıldığını belirten Yıldırımtürk, “Gerçekten ihtiyacınız varsa, bu fiyatlardan altın satılıp ev veya araba alınabilir. Ancak, Cuma günü gelecek veriler olumlu olursa, FED’in faiz indirimine başlaması altının yükselmesine neden olabilir. Ortadoğu’daki gerginlikler ateşkes ile sonuçlanırsa, bu altın fiyatlarını etkileyebilir. ABD’deki Kasım seçimleri de altını etkileyebilir. Jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkması durumunda altın fiyatlarında bir düşüş yaşanabilir. Ancak mevcut durum değerlendirmesinde, gram altının Eylül ayında 3000 TL, Ekim ayında 3.250 TL ve yıl sonunda 3.750 TL seviyelerine çıkmasını bekliyorum” dedi.