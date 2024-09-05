Gram Altında 1034 Lira Kasırgası: Uzmanlar Net Tarih Verdi
Son günlerde altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken, gram altın ile ilgili dikkat çeken bir gelişme ortaya atıldı. Söz konusu uzmanlar gram altında bin 34 liralık bir artış olacağını söyleyerek net tarih verdi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili bütün gelişmeler...
Altın fiyatlarında gözle görülür bir düşüş yaşanırken özellikle gram altın, yaklaşık 10 gündür süren bir düşüş trendiyle karşı karşıya. Uzmanlar, gram altının 3750 TL seviyelerine yükselebileceğine dair iddialarda bulundu. Peki, gram altın 5 Eylül 2024 itibarıyla nasıl bir başlangıç yaptı? İşte güncel altın fiyatları ve uzman yorumları…
Altın fiyatları, bu hafta 2.470 dolara kadar geriledi. Geçtiğimiz haftalarda 2.520 dolar seviyelerine kadar çıkan ons altın, 50 dolarlık bir düşüş yaşadı. Bu gelişme, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında da benzer bir düşüşe neden oldu. Cuma günü ABD'den açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verileri ve FED'in 18 Eylül'deki faiz kararı, altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Bu belirsizlikler, yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor.
5 Eylül 2024 itibarıyla Kapalıçarşı'da altın fiyatları şu şekilde belirlendi:
- Gram Altın: 2.814 TL
- Çeyrek Altın: 4.590 TL
- Yarım Altın: 9.172 TL
- Tam Altın: 18.288 TL
YIL SONU ALTIN BEKLENTİLERİ
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Eğitim masraflarını karşılamak için altın satışlarının yapıldığını belirten Yıldırımtürk, “Gerçekten ihtiyacınız varsa, bu fiyatlardan altın satılıp ev veya araba alınabilir. Ancak, Cuma günü gelecek veriler olumlu olursa, FED’in faiz indirimine başlaması altının yükselmesine neden olabilir. Ortadoğu’daki gerginlikler ateşkes ile sonuçlanırsa, bu altın fiyatlarını etkileyebilir. ABD’deki Kasım seçimleri de altını etkileyebilir. Jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkması durumunda altın fiyatlarında bir düşüş yaşanabilir. Ancak mevcut durum değerlendirmesinde, gram altının Eylül ayında 3000 TL, Ekim ayında 3.250 TL ve yıl sonunda 3.750 TL seviyelerine çıkmasını bekliyorum” dedi.
5 Eylül 2024 Güncel Altın Fiyatları
-Gram Altın:
Alış: 2.733,12 TL
Satış: 2.733,54 TL
-Çeyrek Altın:
Alış: 4.521,00 TL
Satış: 4.596,00 TL
-Yarım Altın:
Alış: 9.070,00 TL
Satış: 9.183,00 TL
-Tam Altın:
Alış: 18.112,00 TL
Satış: 18.310,00 TL
-Cumhuriyet Altını:
Alış: 18.512,00 TL
Satış: 18.792,00 TL
-Ata Altın:
Alış: 18.614,00 TL
Satış: 18.788,00 TL
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.