Gram Altında 1000 Lira Depremi: Uzmanı Net Tarih Verdi Birden Değişecek
Döviz kurları ve altın fiyatlarındaki rekor seviyeler durdurulamıyor. Ekonomist Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın ve dolar yatırımcılarına yönelik önemli uyarılarda bulundu. Yıldırımtürk, gram altında yaşanacak deprem için hazırlıklı olun çağrısı yaptı.
Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Yıl sonu için hedef yüzde 38 olarak belirlenmişken, en iyimser beklenti yüzde 40-42 arasında" dedi. Altın, 2024'te de güvenli liman olarak önemini korurken, merkez bankaları ve yatırımcılar altın alımlarını artırmayı sürdürüyor.
Altın ve para piyasaları uzmanları Zafer Ergezen ve Mehmet Ali Yıldırımtürk, CNBC'ye yaptıkları açıklamalarda altın fiyatlarıyla ilgili beklentilerini paylaştı. Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, merkez bankaları yılın ilk yarısında 483 ton altın alarak rekor bir seviyeye ulaştı.
Ergezen, merkez bankalarının enflasyon ve jeopolitik riskler karşısında altın alımlarını artırdığını belirtti. Yılın ikinci yarısında da altın alımlarının rekor seviyede olduğunu vurgulayan Ergezen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın en fazla altın alımı yapan merkez bankası olduğunu ve Çin, Polonya ve Hindistan’ın da rezervlerini artırdığını ifade etti.
Yılbaşından bu yana altın fiyatlarına dair yukarı yönlü beklentilerin sürdüğünü belirten Ergezen, Fed’in faiz indirimlerinin ve jeopolitik risklerin altının güvenli liman algısını desteklediğini söyledi. Ergezen, ons altının yıl sonunda 2 bin 450 - 2 bin 500 dolar aralığında kalabileceğini tahmin ederken, "Ekonomik iyimserlik artarsa, gümüş fiyatları ons altın fiyatlarını geçebilir" dedi. Yatırımcılara gümüş ve altın gibi metallerin portföylerinde bulunması gerektiği tavsiyesinde bulundu.
3 BİN 700 LİRA OLACAK
Mehmet Ali Yıldırımtürk ise, 2024’ün altının yılı olabileceğini belirterek, gram altının 2 bin lira seviyelerinden 2 bin 700 liraya hızla çıktığını hatırlattı. Eylül ayında Fed’in faiz indirimine gitmesi durumunda gram altının 3 bin lira seviyelerine yükselebileceğini ifade eden Yıldırımtürk, Dolar/TL’nin altın fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğine dikkat çekti. Yıldırımtürk, Temmuz ayında yüksek TÜFE verileri nedeniyle yatırımcıların altın alımlarını artırdığını, Kur Korumalı Mevduat'tan çıkan yatırımcıların da altına yöneldiğini belirtti.
Yıldırımtürk, "Son yapılan zamlarla enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e düşmesi bekleniyor. Ancak, en iyimser beklenti yüzde 40-42 arasında. Dolar/TL'nin de bu seviyelerde yıl sonunu kapatması bekleniyor. Enflasyonun hedeflenen seviyede gerilememesi ve kurdaki yükselişin, gram altın fiyatlarını yıl sonunda 3 bin 700 liraya taşıyabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK
Öte yandan altın fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketlilik rekor seviyelere ulaştı. ABD'de faiz indirimi beklentileri, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların tırmanması ve Çin'in yeniden altın alımı yapabileceğine dair haberler, sarı metaldeki yükselişi destekledi. Piyasalarda gram altın fiyatı 2 bin 745 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı 2800 lirayı aştı.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 745 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar/TL kurundan destek bularak 2 bin 757 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,79 artışla 2 bin 738 liradan tamamladı. Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 745 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 569 liradan, cumhuriyet altını ise 18 bin 206 liradan satılıyor.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, günü 2 bin 514 dolarla rekor seviyede kapattı. Şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 2 bin 517 dolardan işlem görmekte.
Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ABD'de resesyon korkuları ve Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki adımları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Para piyasalarında Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar atılacak adımlarla ilgili belirsizlikler devam ediyor. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına dair ipuçlarının aranacağını belirtti. Bu yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade ediliyor.
Bugün ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceği bildirilirken, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.