Gram Altında 1000 Lira Depremi: Uzmanı Net Tarih Verdi Birden Değişecek

Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Yıl sonu için hedef yüzde 38 olarak belirlenmişken, en iyimser beklenti yüzde 40-42 arasında" dedi. Altın, 2024'te de güvenli liman olarak önemini korurken, merkez bankaları ve yatırımcılar altın alımlarını artırmayı sürdürüyor.

Altın ve para piyasaları uzmanları Zafer Ergezen ve Mehmet Ali Yıldırımtürk, CNBC'ye yaptıkları açıklamalarda altın fiyatlarıyla ilgili beklentilerini paylaştı. Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, merkez bankaları yılın ilk yarısında 483 ton altın alarak rekor bir seviyeye ulaştı.