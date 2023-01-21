Gram altına yeni rekor getirecek rakam: 1 Şubat saat 21:30'a dikkat!

Circle Squared Alternative Investments’ın CEO’su Jeffrey Sica, “Güvenliğe kaçış var. Altın fiyatı, piyasalar düşerken daha iyi görünüyor,” yorumunu yapıyor. Ayrıca analist, ABD dolarının zayıfladığını ve altında ralli görmemizin nedenlerinden birinin de bu olduğunu belirtiyor. Analiste göre, ralli buradan sonra daha da hızlanacak.