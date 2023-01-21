Gram altına yeni rekor getirecek rakam: 1 Şubat saat 21:30'a dikkat!
Ons altın 2 bin dolara doğru hareketlerini hızlandırırken, yurt içinde ise gram altın fiyatları 1.171 TL'yi görerek zirveye yükseldi. Yatırımcılar canlı altın fiyatları takibine devam ederken piyasa analistleri tarafından altın gram fiyatı için yeni rekor getirebilecek yeni bir rakam dile getirildi.
Altın ve dolar/TL kuru 2023 yılında da hareketli bir grafik çiziyor. Aralık ayı içinde kademeli olarak 18,60’dan 18,70’li seviyelere çıkan dolar/TL kuru, yıl başından bu yana 18,78 yakınında dar bantta seyretti.
Ancak fiyat bu hafta 18,85’e yükseldi. Euro/TL ise bu hafta 20,40 seviyesini aşmasının ardından 20,33’ten işlem gördü. TCMB’nin politika faizini yüzde 9 oranında sabit tuttuğu haftada dolar/TL kurunun sınırlı pozitif ve ons altının 1.936 doları görmesiyle, gram altın fiyatları tarihi zirvesini güncelledi. Altın gram fiyatı 1.171 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın 1.959 TL, Cumhuriyet altını ise 7.795 TL'yi gördü.
DOLARDAKİ DÜŞÜŞ ALTINA DESTEK VERDİ
Dolar endeksi Eylül’de 20 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 10'un üzerinde düşerken, devam eden bu zayıflığın yıla yüzde 5 ralli ile başlayan altın fiyatlarına daha fazla destek sağlaması bekleniyor. Piyasa analistleri yaşanacak olası bir resesyon durumunda dolarının daha da zayıflamasını beklediklerini dile getiriyor.
Circle Squared Alternative Investments’ın CEO’su Jeffrey Sica, “Güvenliğe kaçış var. Altın fiyatı, piyasalar düşerken daha iyi görünüyor,” yorumunu yapıyor. Ayrıca analist, ABD dolarının zayıfladığını ve altında ralli görmemizin nedenlerinden birinin de bu olduğunu belirtiyor. Analiste göre, ralli buradan sonra daha da hızlanacak.