Gram Altın Zirveye Koşuyor: Altın ve Bitcoin Fiyatlarında Büyük Ralli
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimi, kripto varlıklar ve altın fiyatlarında yükseliş trendini desteklemeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Fed’in kararının ardından Bitcoin 62 bin doları test etti ve 63 bin 853 dolara kadar yükseldi. Ardından 63 bin 958 doları test eden Bitcoin için CoinTR Araştırma Departmanı, “Eğer 63 bin 958 doları aşarsa, 66 bin 482 dolara kadar bir yükseliş gözlemlenebilir. Bu seviyede hacimli bir kırılım olursa, yükselişin 73 bin 750 dolara kadar devam etme potansiyeli mevcut. Ancak, bu seviyeyi geçemezse 60 bin 500 dolara kadar bir geri çekilme olabilir ve bu seviyede de tutunamazsa düşüş 58 bin 900 dolara kadar derinleşebilir” değerlendirmesinde bulundu.
Fed'in faiz indirimi kararının öncesindeki süreçte, altında büyük bir sıçrama görüldü. Yaşanan artışlar, yatırımcının iştahını kabartırken, piyasalarda büyük hareketlenme yaşandı. Bununla birlikte, ons altında da büyük sıçramalar gerçekleşti.
GRAM ALTIN REKOR KIRDI
Altın fiyatları da Fed’in faiz indirimi öncesi yaşadığı rekor artışlarla dikkat çekiyor. Ons altın, önceki gün kâr satışları sonrasında yükselişine devam ederek 2 bin 606 dolara çıkarak yeni bir zirve yaptı. Yurt içinde gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL ile yapılan hesaplamalar sonucunda 2 bin 858 TL’ye yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Bu yükseliş, yatırımcıların altına olan ilgisini artırmaya devam ediyor.