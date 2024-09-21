Gram Altın Zirveye Koşuyor: Altın ve Bitcoin Fiyatlarında Büyük Ralli

Fed’in kararının ardından Bitcoin 62 bin doları test etti ve 63 bin 853 dolara kadar yükseldi. Ardından 63 bin 958 doları test eden Bitcoin için CoinTR Araştırma Departmanı, “Eğer 63 bin 958 doları aşarsa, 66 bin 482 dolara kadar bir yükseliş gözlemlenebilir. Bu seviyede hacimli bir kırılım olursa, yükselişin 73 bin 750 dolara kadar devam etme potansiyeli mevcut. Ancak, bu seviyeyi geçemezse 60 bin 500 dolara kadar bir geri çekilme olabilir ve bu seviyede de tutunamazsa düşüş 58 bin 900 dolara kadar derinleşebilir” değerlendirmesinde bulundu.