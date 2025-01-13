Gram Altın Yatırımı Yapanlar Yaşadı: Uzmanı Tarih Verdi, Rekor Olacak
Altın yatırımcıları, 2025 yılının ikinci haftasında fiyat hareketlerini yakından izliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, gram ve ons altın için yıl sonu tahminlerini paylaştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
13 Ocak 2025 itibarıyla gram altın, serbest piyasada 3.065 TL seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise gram altın, 3.040-3.075 TL arasında alıcı buluyor. Çeyrek altın 5.025 TL, yarım altın 10.040 TL, tam altın ise 20.020 TL’den satılıyor.
Küresel piyasalarda ons altın 2.680 dolar seviyesinde hareket ederken, dolar endeksi 109,60 ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,76 ile güçlü seyrini sürdürüyor. Analistler, altın fiyatlarının geçen haftaki kapanış seviyelerine yakın seyretmeye devam ettiğini belirtiyor.
FED VE FAİZ BEKLENTİLERİ
ABD’de açıklanan aralık ayı tarım dışı istihdam verisi 256 bin kişi ile beklentilerin üzerinde gelerek FED’in faiz indirimi ihtimallerini zayıflattı. Goldman Sachs ve JP Morgan, 2025 yılı faiz indirimi beklentisini üçten ikiye düşürdü. Bank of America ise bu yıl faiz indirimi beklemezken, Barclays yalnızca bir faiz indirimi öngörüyor.
Analistler, ilk faiz indirimi beklentisinin haziran ayı sonrasına ertelendiğini ve bu hafta açıklanacak ABD TÜFE verisinin altın piyasası açısından kritik olduğunu vurguluyor. TÜFE’nin yüksek gelmesi durumunda dolar endeksinin güçlü kalmaya devam edebileceği belirtiliyor.
ONS VE GRAMDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında ons altının 2.850 dolara, gram altının ise 3.500 TL’ye ulaşabileceğini öngörüyor. Yıldırımtürk, portföylerde %30 oranında altın bulundurmanın 2025 yılı boyunca mantıklı bir strateji olabileceğini belirtiyor.
Yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Yıldırımtürk, jeopolitik belirsizliklere de dikkat çekiyor. Özellikle ABD’de Trump politikalarının yaratabileceği olası etkilerin piyasaları şekillendirebileceğini ifade eden uzman, gram altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.