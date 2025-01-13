Gram Altın Yatırımı Yapanlar Yaşadı: Uzmanı Tarih Verdi, Rekor Olacak

FED VE FAİZ BEKLENTİLERİ

ABD’de açıklanan aralık ayı tarım dışı istihdam verisi 256 bin kişi ile beklentilerin üzerinde gelerek FED’in faiz indirimi ihtimallerini zayıflattı. Goldman Sachs ve JP Morgan, 2025 yılı faiz indirimi beklentisini üçten ikiye düşürdü. Bank of America ise bu yıl faiz indirimi beklemezken, Barclays yalnızca bir faiz indirimi öngörüyor.