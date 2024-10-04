Gram Altın Yatırımcısı Yandı! Uzmanı Kara Haberi Verdi Tufana Hazır Olun

Özellikle 4 Ekim Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verileri, altın piyasaları için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yatırımcılar, bu gelişmeler ışığında gram altın fiyatlarındaki hareketliliğe göre pozisyon almaya çalışıyor.

Türkiye’nin önde gelen ekonomistlerinden Selçuk Geçer, altın yatırımcılarına yaptığı son yayında önemli ipuçları verdi. Geçer, ons altın fiyatlarındaki dalgalanmaların gram altın fiyatlarını da etkilediğini belirtti. "Uzun vadeli yatırımcılar için portföyde gram altın bulundurmak mantıklı bir tercih olabilir. Ancak doların istikrarlı kalması durumunda, ons altındaki geri çekilme gram altına da yansıyabilir" dedi.