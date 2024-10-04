Gram Altın Yatırımcısı Yandı! Uzmanı Kara Haberi Verdi Tufana Hazır Olun
Altın yatırımı yapan milyonları ilgilendiren gelişmeyi uzmanı açıkladı. Geçtiğimiz günlerde FED'in faiz indirimiyle birlikte rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında dalgalanma yaşanırken, İran-İsrail gerginliği sonrası uzmanlardan gram altın için dikkat çeken uyarı geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve para piyasalarında yaptığı yorumlarla dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, son açıklamalarıyla uzun vadeli gram altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Geçer, gram altın biriktirmenin uzun vadede kazanç sağlayabileceğini belirtti, ancak piyasada dikkat edilmesi gereken kritik verilerin olduğuna dikkat çekti.
Son dönemde ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılan faiz indirimleriyle birlikte altın fiyatlarında rekor seviyelere ulaşılmıştı. Gram altın geçtiğimiz haftalarda 2934 TL'ye kadar yükselmiş, ancak yeni haftada 2886 TL'ye kadar gerilemişti. Son bir ayda 231 TL'lik bir artış gösteren gram altın, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan’ın yapacağı açıklamalar, altın fiyatları için belirleyici olacak.
Özellikle 4 Ekim Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verileri, altın piyasaları için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yatırımcılar, bu gelişmeler ışığında gram altın fiyatlarındaki hareketliliğe göre pozisyon almaya çalışıyor.
Türkiye’nin önde gelen ekonomistlerinden Selçuk Geçer, altın yatırımcılarına yaptığı son yayında önemli ipuçları verdi. Geçer, ons altın fiyatlarındaki dalgalanmaların gram altın fiyatlarını da etkilediğini belirtti. "Uzun vadeli yatırımcılar için portföyde gram altın bulundurmak mantıklı bir tercih olabilir. Ancak doların istikrarlı kalması durumunda, ons altındaki geri çekilme gram altına da yansıyabilir" dedi.
Piyasa uzmanlarına göre, İran-İsrail gerginliği gibi küresel olaylar altın ve dolar kurunda dalgalanmalara neden olsa da uzun vadede gram altının 3000 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.