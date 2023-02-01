Gram altın yatırımcıları dikkat: Tüm senaryolar bir bir açıklandı

FAİZ ARTIRIMLARI DEVAM EDEBİLİR

Enflasyonda düşüş görüldüğü ancak risklerin yukarı yönlü olduğu, enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görülmesi gerektiği, faiz kararlarının gelen verilere bağlı olacağı, devam eden faiz artışlarının uygun olduğu belirtilmişti.