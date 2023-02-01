Gram altın yatırımcıları dikkat: Tüm senaryolar bir bir açıklandı
“Fed kararı sonrası altın ne olur?” sorusu bugün yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.
Bugünkü toplantıda 25 baz puan artırım bekleniyor. Faiz kararı kadar, politika metnindeki yönlendirmeler ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları da piyasaların yakın markajında olacak.
Fed, geçen yıl 4 toplantı üst üste 75'er baz puan artışın ardından, yılı 50 baz puan artışla tamamlamış ve faizi yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti.
FAİZ ARTIRIMLARI DEVAM EDEBİLİR
Enflasyonda düşüş görüldüğü ancak risklerin yukarı yönlü olduğu, enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görülmesi gerektiği, faiz kararlarının gelen verilere bağlı olacağı, devam eden faiz artışlarının uygun olduğu belirtilmişti.
Fed projeksiyonlarında ise büyüme tahminlerini aşağı, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti.