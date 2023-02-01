Gram altın yatırımcıları dikkat: Tüm senaryolar bir bir açıklandı

“Fed kararı sonrası altın ne olur?” sorusu bugün yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Gram altın yatırımcıları dikkat: Tüm senaryolar bir bir açıklandı - Resim: 1

Bugünkü toplantıda 25 baz puan artırım bekleniyor. Faiz kararı kadar, politika metnindeki yönlendirmeler ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları da piyasaların yakın markajında olacak.

1 17
Gram altın yatırımcıları dikkat: Tüm senaryolar bir bir açıklandı - Resim: 2

Fed, geçen yıl 4 toplantı üst üste 75'er baz puan artışın ardından, yılı 50 baz puan artışla tamamlamış ve faizi yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti.

2 17
Gram altın yatırımcıları dikkat: Tüm senaryolar bir bir açıklandı - Resim: 3

FAİZ ARTIRIMLARI DEVAM EDEBİLİR

Enflasyonda düşüş görüldüğü ancak risklerin yukarı yönlü olduğu, enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görülmesi gerektiği, faiz kararlarının gelen verilere bağlı olacağı, devam eden faiz artışlarının uygun olduğu belirtilmişti.

3 17
Gram altın yatırımcıları dikkat: Tüm senaryolar bir bir açıklandı - Resim: 4

Fed projeksiyonlarında ise büyüme tahminlerini aşağı, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. 

4 17