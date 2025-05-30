Gram Altın ve Dolarda Deprem! Uzmanı Rekor Olacak Dedi Yeni Rakamı Açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altına ilişkin yıl sonu öngörülerini paylaştı. Yıldırımtürk, gram altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda kademeli artış göstereceğini ve yıl sonunda dikkat çeken seviyelere ulaşabileceğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Ali Yıldırımtürk, katıldığı bir YouTube yayınında dolar kurundaki hareketliliğe de değinerek, 19 Mart'ta doların 42 TL'yi test ettiğini hatırlattı. Bu seviyenin yeniden görülebileceğini dile getiren Yıldırımtürk, yıl sonuna doğru 45 TL seviyesinin mümkün olduğunu belirtti. Dolar kurundaki bu olası yükselişin gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıyabileceğine dikkat çekti.
GRAM ALTINDA KRİTİK DİRENÇ
Uzman isme göre gram altında kısa vadede 4.200 TL seviyesi kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu direncin aşılması durumunda, 4.300 - 4.350 TL aralığının gündeme geleceğini belirten Yıldırımtürk, Haziran ayı itibarıyla bu seviyelerin test edilmesinin sürpriz olmayacağını söyledi.
YIL SONU İÇİN 3 AŞAMALI SENARYO
Mehmet Ali Yıldırımtürk’ün gram altın için yıl sonuna yönelik senaryoları ise şu şekilde:
4.350 TL seviyesinin aşılması durumunda: 4.500 TL gündeme gelebilir
Temkinli senaryoda yıl sonu hedefi: 5.000 TL
Doların 45 TL’ye, ons altının da 4.000 dolara yükselmesi durumunda: Gram altın 6.000 TL'yi görebilir
PİYASADA BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR
Merkez Bankası’nın “fiyat istikrarı sağlanacak” yönündeki açıklamalarına rağmen, Mehmet Ali Yıldırımtürk iç ve dış piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak arz-talep dengesinin kırılgan olabileceğini vurguladı. Bu durumun hem döviz kuru hem de altın fiyatlarında oynaklığa neden olabileceğini söyleyen Yıldırımtürk, yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini ifade etti.