Gram Altın ve Dolarda Deprem! Uzmanı Rekor Olacak Dedi Yeni Rakamı Açıkladı

PİYASADA BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Merkez Bankası’nın “fiyat istikrarı sağlanacak” yönündeki açıklamalarına rağmen, Mehmet Ali Yıldırımtürk iç ve dış piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak arz-talep dengesinin kırılgan olabileceğini vurguladı. Bu durumun hem döviz kuru hem de altın fiyatlarında oynaklığa neden olabileceğini söyleyen Yıldırımtürk, yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini ifade etti.