Gram Altın Sahiplerinin Beklediği Net Tarih Verildi: Roket Gibi Fırlayacak
Altın fiyatları, merkez bankalarının güçlü alımları ve ABD'deki faiz indirim beklentilerinin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
UBS analistleri, merkez bankalarının altına olan talebinin artmasının fiyatları yukarı çekeceğini belirtiyor. Özellikle Kuzey Amerika Emtia Başkanı Aakash Doshi, ABD’deki faiz indirimleri ve borsa yatırım fonlarının güçlü taleplerinin altının 2025'te 3 bin dolara ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade ediyor.
Piyasa stratejisti Joseph Cavatoni de, ABD başkanlık seçimlerinin piyasa belirsizliğini artıracağını ve bu dönemde yatırımcıların altını güvenli liman olarak gördüğünü vurguluyor. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte artan siyasi belirsizlik, altın fiyatlarını desteklemeye devam edebilir.
ALTIN SAHİPLERİNİN BEKLEDİĞİ TARİH VERİLDİ
Ayrıca, merkez bankalarının ABD doları yerine altını tercih ederek çeşitlendirme yapmaları, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen diğer bir etken olarak öne çıkıyor. ANZ ve Macquarie gibi büyük bankalar da altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, önümüzdeki dönemde altının değer kazanmaya devam edeceği sinyalini veriyor.
Uzmanlar, 2025 yılı ortasında altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Dün sabah spot altın, 2.590 dolarla tarihi bir zirveye ulaştı. Jeopolitik belirsizlikler ve yaklaşan ABD başkanlık seçimleri de yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini hızlandırıyor.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.