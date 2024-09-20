Gram Altın Sahiplerinin Beklediği Net Tarih Verildi: Roket Gibi Fırlayacak

ALTIN SAHİPLERİNİN BEKLEDİĞİ TARİH VERİLDİ

Ayrıca, merkez bankalarının ABD doları yerine altını tercih ederek çeşitlendirme yapmaları, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen diğer bir etken olarak öne çıkıyor. ANZ ve Macquarie gibi büyük bankalar da altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, önümüzdeki dönemde altının değer kazanmaya devam edeceği sinyalini veriyor.