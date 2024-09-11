Gram Altın Roket Gibi Fırlayacak: Kuyumcular 5 Bin Lira Olacağı Tarihi Verdi

YIL SONUNDA ROKET GİBİ FIRLAYACAK

Piyasa uzmanları, altın piyasasında özellikle yıl sonuna doğru ciddi bir yükseliş beklentisi olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, yıl sonunda altın fiyatlarının 5 bin TL seviyelerine ulaşabileceğini tahmin ederken, önceki tahminlerinde de yanılmadıklarını ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyorlar. İran-İsrail arasındaki gerginlikler ve Çin-Kore'nin de dahil olduğu jeopolitik risklerin altın fiyatlarını daha da yukarıya taşıyabileceğini belirten uzmanlar, bu gelişmelerin altın fiyatlarında iyimser bir senaryo ile 5 bin TL seviyelerini görebileceğini belirtiyor.