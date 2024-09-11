Gram Altın Roket Gibi Fırlayacak: Kuyumcular 5 Bin Lira Olacağı Tarihi Verdi
Altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatmasının ardından yatırımcılar ve borcu olan vatandaşlar arasında endişe yarattı. Altın biriktirenler ve borç sahipleri, özellikle ünlü ekonomistlerin ve kuyumcuların tavsiyelerini yakından takip etmeye başladı. Piyasalar, Amerikan Merkez Bankası (Fed)'in tarım dışı istihdam verileri ve faiz indirimi beklentilerine bağlı olarak dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
2024 yılının başından bu yana savaş beklentilerinin etkisiyle yükselen altın fiyatlarında, gözler ekonomistlerin yorumlarında. Kuyumcu piyasasının uzmanları, gram altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, gram altının 3 bin 500 TL seviyesine kadar ulaşabileceğini belirtiyor. Kuyumculara göre, özellikle 2024'ün sonlarına doğru altın fiyatları 3 bin ila 3 bin 500 TL seviyelerine yerleşecek. Fed'in faiz indirimi sinyallerinin, altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirdiğini vurgulayan uzmanlar, artan belirsizliklerin ve savaş beklentilerinin piyasalarda daha önce görülmemiş bir seviyede dalgalanma yarattığını ifade etti.
YIL SONUNDA ROKET GİBİ FIRLAYACAK
Piyasa uzmanları, altın piyasasında özellikle yıl sonuna doğru ciddi bir yükseliş beklentisi olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, yıl sonunda altın fiyatlarının 5 bin TL seviyelerine ulaşabileceğini tahmin ederken, önceki tahminlerinde de yanılmadıklarını ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyorlar. İran-İsrail arasındaki gerginlikler ve Çin-Kore'nin de dahil olduğu jeopolitik risklerin altın fiyatlarını daha da yukarıya taşıyabileceğini belirten uzmanlar, bu gelişmelerin altın fiyatlarında iyimser bir senaryo ile 5 bin TL seviyelerini görebileceğini belirtiyor.
ALTINDA SON DURUM
Gram Altın
Alış: 2.751,13
Satış: 2.751,53
Çeyrek Altın
Alış: 4.549,00
Satış: 4.579,00
Yarım Altın
Alış: 9.071,00
Satış: 9.149,00
Tam Altın
Alış: 17.867,67
Satış: 18.224,55
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.