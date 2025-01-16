Gram Altın O Tarihte Ok Gibi Fırlayacak: Yastık Altında Altını Olanlar Yaşadı

GRAM ALTIN 4 BİN 500 LİRAYI GÖRECEK

Gram altının yıl sonunda 4 bin 500 lirayı göreceğini söyleyen Çelik, “Suriye’deki Rusya ve Amerika çekişmesi altına artı yazar. Kesinlikle rakamlar yine yukarıya gidecektir. Ons 3 bin doları geçecek. Bunu artık bütün dünyadaki yatırım ve finans kuruluşları da söylüyor. Gram altın yıl sonunda 4 bin 500 lirayı görecek. Kesinlikle düzenli bir yatırım aracıdır. Tavsiye ederim. Düşüşleri tamamladı. O tabanı iyice oluşturdular. En az 3 bin lira seviyelerinin üstünü görecektir." şeklinde konuştu.