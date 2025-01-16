Gram Altın O Tarihte Ok Gibi Fırlayacak: Yastık Altında Altını Olanlar Yaşadı
Zonguldak Kuyumcular Derneği Başkanı Çetin Çelik, yastık altında altını olanlara güzel haberi verdi. Altının en güvenli liman olduğunu vurgulayan Çelik, gram altının ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı.
Kaynak: İmza Gazetesi
Zonguldak Kuyumcular Derneği Başkanı Çetin Çelik, gram altınla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yastık altında altını olanlara güzel haberi veren Çelik, gram altının 2025 yılının sonunda 4 bin 500 TL seviyesine ulaşacağını söyledi. 2024 yılında yüzde 62 ile en yüksek kazancı altının sağladığını hatırlatan Çelik, yatırımcılara altın almaları gerektiğini söyledi.
ALTIN EN GÜVENLİ LİMAN
İmza Gazetesi'ne konuşan Çelik, altının güvenli liman olduğunu vurguladı. Çelik, “Yatırımcılara kesinlikle altın almasını tavsiye ediyorum. Altın, 2024 yılında yüzde 62 ile en yüksek getiriyi sağladı. Borsalarda anormal düşüşler yaşanabilir, gayrimenkullerde satış sürecinde uzun bekleme süreleri gerekebilir. Ancak altını anında nakde çevirebilirsiniz. En fazla bir gün içerisinde paranızı alabilirsiniz." açıklamasında bulundu.
GRAM ALTIN 4 BİN 500 LİRAYI GÖRECEK
Gram altının yıl sonunda 4 bin 500 lirayı göreceğini söyleyen Çelik, “Suriye’deki Rusya ve Amerika çekişmesi altına artı yazar. Kesinlikle rakamlar yine yukarıya gidecektir. Ons 3 bin doları geçecek. Bunu artık bütün dünyadaki yatırım ve finans kuruluşları da söylüyor. Gram altın yıl sonunda 4 bin 500 lirayı görecek. Kesinlikle düzenli bir yatırım aracıdır. Tavsiye ederim. Düşüşleri tamamladı. O tabanı iyice oluşturdular. En az 3 bin lira seviyelerinin üstünü görecektir." şeklinde konuştu.