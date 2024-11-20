‘Gram Altın Kalmaz...' Maliye Dediğini Yaptı, 20 Milyon Liralık IBAN Cezası Kesildi: Şimşek'in Kapısını Çalacaklar

Maliye Bakanlığı tarafından çapraz denetimde Diyarbakır'da 250 kuyumcu denetlendi. Denetimlerde 250 kuyumcuya IBAN üzerinde yaptıkları işlemleri faturalandırmadıkları gerekçesiyle 2 ila 20 milyon arasında para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, IBAN üzerinde güvene dair aşırı derecede hiç ticaretle alakası olmayan paranın esnafın hesabına geldiğini söyledi.

KUYUMCULARDA IBAN CEZASINA SAVUNMA

Devletin bunu bir boşluk olarak gördüğünü belirten Yüksel, “Bu, bir kararla incelenmeye alınmış, neden fatura kesilmemiş diye cezalar alınmış. Başka bir ilin maliyesi Diyarbakır'a, Diyarbakır'ın da başka bir ili incelemeye başlamış. Her esnafın 2022-2023 hesabı incelenmiş. Bizler de bunu bir boşluk olarak kabul ediyoruz. Zamanında bu IBAN‘lar incelenmeye alınsaydı esnafımız da kendine çeki düzen verirdi” dedi.

20 MİLYONA KADAR CEZA YAZILDI

Bundan sonra esnafın bu konuda hassas olması gerektiğini ifade eden Yüksel, “250'ye yakın esnafımız ceza yemiş. Bunlar mali müşavirlerle görüşüyorlar. Devletimizden af anlamında bir çözüm noktası bekliyoruz. Bazı esnafımıza 9, 10, 15 milyon, 2 milyondan başlayıp 20 milyona kadar ceza gelmiş. Bu esnafımız bu cezaları ödese mağazada gram altını kalmaz, o mağaza kapanacak. Maliye Bakanlığımızdan talebimiz, çözüm noktası oluşturulması. Esnafımız da bundan sonra vergisini ödesin, faturasını da kessin” diye konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK'İN KAPISINI ÇALACAKLAR

Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten randevu talep ettiklerini kaydeden Yüksel, “Kuyumcular Odası olarak bu girişimde bulunduk. İnşallah bakanımız buradan sesimizi duyar. Buna benzer çok sorunlarımız var” dedi.

Kaynak: İHA